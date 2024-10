Fuerzas Armadas no están preparadas para asumir control del orden interno, advierte Pérez Rocha

El general en retiro Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la Policía Nacional del Perú (PNP), advirtió que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) no están preparadas para asumir el control del orden interno, pese a su participación en los estados de emergencia decretados en varias regiones del país.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', Pérez señaló que, aunque el marco legal establece que la Policía Nacional es la encargada del control del orden interno, con el apoyo de las FF. AA., en la práctica, este apoyo no se realiza de manera efectiva.

Asimismo, el general en retiro subrayó que el armamento que utiliza la institución, diseñado para conflictos de guerra, es inapropiado para labores de seguridad ciudadana como el patrullaje.

"El calibre de las armas que llevan los militares es sumamente peligroso. Un disparo de esas armas puede privar de la vida a varias personas. Esto no es lo que se necesita para resguardar las calles (...) "No creo que exista una verdadera capacitación, y menos aún el equipamiento adecuado. No se está cumpliendo lo que dispone el reglamento", enfatizó.