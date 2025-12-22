¡Hasta por 12 horas! Anuncian corte de agua para el martes, 23 de diciembre: ¿Tu distrito se verá afectado?

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene corte programado para este martes, 23 de diciembre, en algunos distritos de Lima Metropolitana. Conoce si tu zona se verá afectada con esa medida.

¿En qué distritos será el corte de agua?

La empresa estatal Sedapal anunció, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que la interrupción será por horas con el objetivo de realizar trabajos en el sistema y mantenimiento esenciales para garantizar el adecuado almacenamiento del recurso hídrico esencial en los hogares de toda la capital.

En ese marco, exhortó a la ciudadanía a tomar sus precauciones este martes, 23 de diciembre, como el almacenamiento del recurso hídrico desde ya para no verse sorprendidos ante el corte en sus hogares. Además, señalan que en caso de dudas o el servicio no se vea restablecido en el horario anunciado, los usuarios pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, con el número del suministro a la mano.

Interrupción del servicio en Lima Cercado

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Zona Industrial, P.J. Carrizal El Carmen, Urb. Industrial Conde. Cuadrante: Av. Argentina, Jr. Gaspar Hernández, Av. Óscar R. Benavides, Av. Leonardo Arrieta.

Motivo: Ejecución de empalme de tubería.

Ejecución de empalme de tubería. Sectores 32.

Sin agua en Breña

Áreas afectadas: Urb. Chacra Colorada. Cuadrante: Av. Tingo María, Av. Arica, Jr. Aguarico, Av. Zorritos, Av. Bolivia, Gral. Varela, Jr. Huántar, Jr. Yurúa. Jr. Zorritos esq. Jr. General Varela.

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
Motivo de suspensión: Instalación de válvula de compuerta.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Instalación de válvula de compuerta.

Instalación de válvula de compuerta. Sector 14.

Corte en Villa María del Triunfo

Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Áreas afectadas: Forestales, A.H. Villa Santa Rosa, A.H. Villa Progreso, A.H. Manuel Arévalo, A.H. Perú Unido, P.J. San Gabriel sector Vallecito Alto, P.J. José C. Mariátegui etapa V sector Vallecito Alto. Cuadrante: Entre la calle Ciro Alegría, pasaje José Gálvez, Calle El Pedregal y Jr. Próceres. A.H. Valle Hermoso, A.H. Los Olios y Ampliación A.H. Valle Hermoso. Cuadrante: Entre la calle Jhon F. Kennedy, Psje. Requena y Calle El Pedregal.

Motivo: Ejecución de empalme de tuberías.

Ejecución de empalme de tuberías. Sectores 308.

En Carabayllo

Áreas afectadas: A.H. Chavín de Huántar, P.J. Raúl Porras Barrenechea, Comité Ampl. Virgen de Fátima, A.H. Raúl P. Barrenechea, A.H. Raúl P. Barrenechea Comité Vecinal N° 62, Comité N° 76 Ampl. Comité Vecinal N° 74, Comité Vecinal N° 80, 81 y 83. Agrup. Familiar Estrellitas, A.H. Villa Esperanza, APV. El Mirador, APV. Villa Esperanza, APV. San Francisco, PJ. El Progreso 4to sector, PJ. El Progreso sector I, Urb. Villa Sol, APV. El Mirador de Villa Esperanza.

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 357.

Así que no olvides juntar agua desde ya, ante el anuncio del corte programado de Sedapal para este martes, 23 de diciembre, por acciones que ayudarán a prevenir eventuales inconvenientes relacionados con la provisión del recurso hídrico.