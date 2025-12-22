Línea 2: Tuneladora 'Delia' llegó a la estación San Marcos en el Cercado de Lima

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 22 de diciembre, la tuneladora 'Delia' llegó a la estación San Marcos de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, como parte del proyecto de transporte subterráneo que busca beneficiar a cerca de 660 000 personas al día cuando este completamente operativo.

Es importante mencionar que, en el marco de la ceremonia de perforación del muro de concreto, estuvo presente el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner, y demás autoridades invitadas.

Avance del proyecto en la "Decana de América"

A la fecha, la estación San Marcos registra un avance de obras civiles de 85.81 % y un avance general del 64 %. En el lugar se ejecutan trabajos de construcción de los muros estructurales del vestíbulo y del área de andenes, los cuales darán forma a los espacios por donde circularán los pasajeros, además de otras acciones orientadas a garantizar una infraestructura segura y duradera en el tiempo.

La estación San Marcos, al igual que el resto de estaciones de la Línea 2, ha sido diseñada bajo criterios de inclusión y accesibilidad universal. Es decir, contará con ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pisos podotáctiles para personas con discapacidad visual, así como señalética clara y acceso directo a los andenes. En materia de seguridad, se han previsto puntos de acceso y vestíbulos amplios, además de sistemas de emergencia y detección de incendios.

"Este gran proyecto avanza de manera ágil y es nuestro compromiso como Ejecutivo sumar todos los esfuerzos para que esta gran obra termine en el menor tiempo posible. Este es el encuentro entre la historia y el futuro, el futuro que nos permite una ingeniería moderna y la historia de estar en la primera universidad de América", señaló el ministro.

Para tener en cuenta:

Con su llegada a la estación San Marcos, la tuneladora 'Delia' ha perforado más de 10 kilómetros de túnel y ha instalado más de 5 000 anillos de concreto. Tras completar su paso por la universidad, la maquinaria continuará su recorrido hacia las estaciones Óscar R. Benavides, Carmen de la Legua e Insurgentes.

Cabe resaltar que, la Línea 2 del Metro de Lima unirá de manera directa a 10 distritos y de forma indirecta a tres más, a lo largo de un recorrido de 35 kilómetros que conectará Ate con el Callao en 45 minutos.

¿Cuáles son todas las estaciones de la Línea 2?

Puerto del Callao

Buenos Aires

Juan Pablo II

Insurgentes

Carmen de la Legua

Oscar Benavides

San Marcos

Elio

La Alborada

Tingo María

Parque Murillo

Plaza Bolognesi

Estación Central

Manco Cápac

Cangallo

28 de Julio

Nicolás Ayllón

Circunvalación

San Juan de Dios

Evitamiento

Óvalo Santa Anita

Colectora Industrial

Hermilio Valdizán

Mercado Santa Anita

Vista Alegre

Prolongación Javier Prado

Municipalidad de Ate

De esta manera, este importante avance del proyecto refleja la prioridad del Estado para que pueda materializarse lo más pronto posible en beneficio de la población de Lima y Callao.