Caso Consettur: Sutran inhabilita definitivamente a empresa de revisiones técnicas tras denuncia de Exitosa

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la denuncia de Exitosa, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) inhabilitó a la empresa "Revisiones Técnicas de la Selva Central" E.I.R.L. por presuntas irregularidades en la operación de sus servicios de inspección técnica vehicular, ello en el marco del caso de los buses de la empresa Consettur.

Buses Consettur operaba con certificados falsos

La empresa Consettur vuelve a estar en el 'ojo de la tormenta'. Como se recuerda, en septiembre del 2024 uno de sus buses que recorría la ruta Hiram Bingham, entre Machu Picchu Pueblo y el Santuario Histórico, se despistó con más de 30 pasajeros, dejando al menos 20 heridos. Este incidente puso en vilo la operatividad de sus unidades, pero aún más tras la reciente investigación periodística de Exitosa.

El último domingo, 21 de diciembre, el conductor de "La Hora del Volante", Tito Alvites, denunció que los buses de dicha empresa de transportes operan con certificados de revisión técnica falsos, lo que constituye un grave riesgo en una de las rutas más transitadas del país: ¡desde Aguas Calientes hacia Machu Picchu (ida y vuelta)!

Este hecho generó indignación y un "jalón de orejas" a las autoridades por no darse cuenta de este hecho antes y cumplir con su labor de fiscalización: no tenían revisiones técnicas en Cusco, sino en Majes (Caylloma, Arequipa), a nueve horas de distancia.

Asimismo, se detectó que presentaba certificados falsos emitidos por empresas de Chanchamayo, como "Revisiones Técnicas S.A." y "Revisiones Técnicas de la Selva".

"¿Dónde está la Sutran? ¿Dónde está la Policía? ¿Por qué no intervienen los vehículos que tienen la revisión técnica vencida cuando deberían estar retenidos?", cuestionó Alvites, al anunciar que dicha empresa circulaba sus unidades sin cumplir los estándares necesarios, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Sutran inhabilita a "Revisiones Técnicas de la Selva Central"

Tras esta denuncia realizada públicamente, la Sutran se pronunció sobre el tema con un contundente comunicado, en el que daba a conocer su decisión de inhabilitar definitivamente a la empresa "Revisiones Técnicas de la Selva Central" E.I.R.L., tras culminar un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado debido a presuntas irregularidades en la operación de sus servicios de inspección técnica vehicular.

Además, especifican que la sanción que incluyó la cancelación de la autorización del Centro de Inspección Técnica Vehicular (CITV), le impide a la referida empresa, obtener una nueva autorización.

"La medida adoptada por la Sutran es el resultado de un proceso riguroso de investigación y fiscalización, en el cual se comprobó la comisión de graves infracciones a la normativa vigente que regula las inspecciones técnicas vehiculares", señaló la Sutran.

¿Qué irregulares fueron detectadas?

La entidad pública peruana adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), también puntualiza que la irregularidad detectada en las operaciones de "Revisiones Técnicas de la Selva Central" E.I.R.L. fue la siguiente:

Emitir certificado de inspecciones técnica vehicular a un vehículo sin haberlo sometido al procedimiento de inspección técnica vehicular, en este caso sobre los buses Consettur. Una infracción tipificada con el código IT39 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares.

Finalmente, exhortan a todas las empresas involucradas en el sector de transporte a cumplir con las normativas vigentes y a comprometerse con el bienestar y seguridad de los usuarios, cumpliendo los estándares de seguridad para operar de manera legal y responsable, especialmente en rutas clave para el turismo.

Es así como este lunes, 22 de diciembre, la Sutran anunció que inhabilitó definitivamente a "Revisiones Técnicas de la Selva Central" después de que se hiciera pública una denuncia realizada por 'Exitosa' sobre un caso relacionado con la empresa Consettur.