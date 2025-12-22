Sporting Cristal se sigue reforzando: Celestes anunciaron a su segundo fichaje procedente de Argentina

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga 1 llegó a su fin y durante estos días los equipos peruanos confeccionan sus planteles pensando en la siguiente temporada. Un ejemplo de ello es Sporting Cristal quien anunció la llegada de su segundo refuerzo para el 2026 donde buscará nuevamente el título del torneo nacional y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal anuncia su segundo fichaje para el 2026

Como se recuerda, el elenco celeste dio a conocer días atrás que el volante brasileño de 35 años, Gabriel Santana, se convertía en su primer fichaje pensando en la próxima temporada. Según indicaron, el futbolista jugó en el presente año en el Mirassol de su país y que podría desempeñarse en cualquier lugar del mediocampo.

Ahora, Sporting Cristal le dio la bienvenida al defensor argentino Juan Cruz González proveniente de Chacarita Juniors de la segunda división de su país. El central disputó un total de 25 partidos en este 2025 anotando 3 goles.

En los últimos días quedó libre su su exequipo y venía recibiendo ofertas para volver a la liga de Ecuador donde ya sabe lo que es jugar. Sin embargo, el defensa optó por aceptar la propuesta bajopontina uniéndose a sus filas. Eso sí, al igual que con el brasileño Santana, el jugador deberá pasar con éxito los exámenes médicos de rigor para luego firmar su respectivo contrato.

¡Bienvenido al Rímac, Juan! 🙌



▶️ Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador argentino Juan Cruz González para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas... pic.twitter.com/DhYuBlmQQf — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 22, 2025

El puesto de delantero está cubierto

Con la llegada de un volante y un defensor, los hinchas celestes esperan con muchas ansias un refuerzo en la parte ofensiva del equipo ya que Felipe Vizeu no parece haber dado la talla en los meses que lleva dentro del club.

Sin embargo, el director general de la institución, Julio César Uribe, dejó en claro que dicha posición está cubierta con el atacante brasileño, Irven Ávila y el juvenil Mateo Rodríguez. Eso sí, queda un cupo de extranjero el cual será utilizado en otra posición.

