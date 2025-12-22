Miguel Ángel Rodríguez Mackay sobre migrantes irregulares: "Perú debe dejar en claro su posición a Kast"

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, estuvo en Exitosa para analizar la visita que realizará al Perú el electo presidente de Chile, José Antonio Kast, y en donde se abordará la crisis migratoria que atraviesa su país y cómo podría afectar a la territorio nacional.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el internacionalista sostuvo que el principal responsable de las acciones que se pudieran tomar a nivel bilateral es Chile; por lo tanto, exhortó al presidente José Jerí a hacerle saber su posición sobre está problemática latente que involucra directamente a ambas naciones.

Cada país pone sus condiciones de ingreso y salida

Para Rodríguez Mackay, las normas son internacionales son claras en lo que refiere a las condiciones que pone cada país para el ingreso o salida de sus habitantes. En esa línea, mencionó que, lo que puedan adoptar Perú o Chile con referente a la presencia de migrantes ilegales en sus territorios es totalmente válido, en base al principio de la soberanía del Estado.

"Si alguien tiene una situación irregular dentro de un Estado, el Estado decide, hace dos cosas: expulsa o deporta. Esta visión de los derechos humanos que dice que, uno tiene capacidad de movilizarse por el mundo entero, libre tránsito internacional, creado por sistema progresistas en el mundo eso no es verdad. Cada país del mundo tiene sus fronteras y decide quién entra y quién no entra", mencionó.

Comentó, además, de que una que se reúnan ambas autoridades, el mandatario peruano debe hacerle llegar su respaldo a Chile sobre la decisión política que puedan tomar, pero, al ser un asunto interno de ellos, la gestión de Kast es la que debe de asumir el liderazgo de las acciones. "Este concepto lógico de movilización, el Perú debe dejarlo muy claro a Chile y eso tiene que hacerlo el presidente Jerí", resaltó.

Kast llegará al Perú en enero

A través de un pronunciamiento oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó la visita oficial de José Antonio Kast a nuestro país para enero próximo, como parte de su gira latinoamericana previo a la toma de mando, la cual se llevará a cabo el 11 de marzo del 2026.

"Como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno", menciona el comunicado.

Vale recordar que, tras su victoria en segunda vuelta ante Jeannette Jara, el presidente peruano se comunicó con su futuro homólogo chileno para felicitarlo y expresarle su deseo de coordinar acciones para reforzar la cooperación en seguridad y migración.

La visita del electo mandatario de Chile genera muchas expectativas en la región, no solamente en ambos países, debido a que Perú y Chile comparten un serio problema de inseguridad por el ingreso de extranjeros con antecedentes a sus territorios, flagelo que rechazan sus ciudadanos porque a diario atentan contra su calidad de vida.