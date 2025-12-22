Presidente del JNE sobre voto digital: "Aún hay deficiencias en el desarrollo técnico y problemas de ciberseguridad"

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En conferencia de prensa el Jurado Nacional de Elecciones detalló las razones por las que finalmente el voto digital no será viable para las Elecciones Generales del 2026.

Voto digital inviable

El presidente del JNE, Roberto Burneo, especificó algunas de las opiniones desfavorables del voto digital por lo que se decidió declarar inviable esta modalidad de votación.

"Deficiencias en el desarrollo técnico, problemas de ciberseguridad y seguridad digital, aún elementos técnicos en desarrollo que todavía no están garantizados, las pruebas funcionales y técnicas tampoco han salido conforme a lo que se indicaba, las certificaciones no se cuenta con las mismas y, finalmente, hay deficiencias en el aspecto normativo", informó.

Indicó que el Pleno del JNE es muy escrupuloso en cuanto al calendario electoral y sus hitos, pues hasta el 5 de enero se debía definir quiénes iban a votar en la modalidad digital y el sorteo de los miembros de mesa, por lo que son conscientes que no alcanzarán a cumplir los tiempos.

"Dados los tiempos que significa la ejecución de una auditoría de este tipo, mínimamente de dos meses a tres meses de cara a que el día viernes ya se tenía definida la decisión. No había un espacio de tiempo suficiente como para que la ONPE levante las observaciones técnicas que son sustantivas y considerando los hitos que se nos avecinaban, se nos iba a hacer complicado llegar a las fechas", señaló.

Además, según la opinión técnica de la ONPE, la solución técnica estaría terminada recién en abril del 2026, a 11 días de las elecciones, lo que no daría tiempo al JNE de terminar una auditoría en términos técnicos de cara a los comicios. Sin embargo, no descartó que se puedan llevar a cabo pilotos en las elecciones regionales y municipales del 2026.

JNE declara inviable voto digital

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado en el que declara inviable la implementación del voto digital en las Elecciones Generales 2026, tras aprobar un dictamen técnico desfavorable sobre la propuesta presentada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La decisión se sustenta en una auditoría realizada por la Dirección de Fiscalización Electoral Digital (DFED), que evaluó cinco componentes críticos de la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD):

Infraestructura tecnológica

Seguridad digital y ciberseguridad

Arquitectura del sistema

Pruebas funcionales y técnicas

Certificaciones regulatorias

El informe concluyó que la solución "aún falta desarrollar" y que existen insuficiencias en los mecanismos de seguridad, lo que impediría garantizar un voto auténtico, seguro y espontáneo.

Es por ello, que el presidente del JNE, Roberto Burneo, brindó más alcances de la razón por la que decidieron no implementar aún el voto digital en las Elecciones Generales 2026.