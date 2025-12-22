Presidente Jerí NEGÓ irregularidades en ascensos de la PNP: "Es un tema técnico y objetivo"

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente interino José Jerí rompió el silencio después de que, días atrás, se revelara la Resolución N. 1014-2025 que dicta que, "de manera excepcional y por única vez", oficiales de la PNP puedan postular a ascensos. Esto habría favorecido a su "sombra" y seguridad de alta confianza, el comandante Jhonn Mendoza Chávez.

Negó beneficiar a su "sombra" Jhonn Mendoza

Según un informe periodístico publicado a inicios de diciembre por Karla Ramírez, el comandante general PNP Óscar Arriola habría emitido dicha resolución para que ciertos oficiales puedan postular sin haber realizado un diplomado previo. Con dicha medida, Mendoza habría "obtenido una vía extraordinaria para acceder a un curso que ya no debería poder llevar".

Tras ser acusado de "forzar una excepción inédita", en declaraciones a Canal N, Jerí descartó la existencia de irregularidades en este proceso y negó su injerencia dentro de él.

"Es totalmente erróneo. Mi sombra no ha postulado y es un procedimiento que siguen todos los años, porque existe una ley vigente que te clasifica en base a tus estudios, al mérito y diferentes factores objetivos", señaló.

El presidente José Jerí señaló que espera el informe técnico para decidir sobre la ley del Reinfo. Además, descartó irregularidades en ascensos de la PNP, calificándolos como un proceso técnico y objetivo



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/I301bMsCg3 — Canal N (@canalN_) December 22, 2025

En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo que no hay "capacidad de discrecionalidad como se dio a entender en su momento", por lo que descarta la versión del reportaje periodístico, argumentando que se trata de un procedimiento "técnico y objetivo".

"Es un tema técnico en el que existen criterios y es una ley por la cual se rige todo este procedimiento de ascensos. Entonces, objetivamente, solamente fueron comentarios de un sector que se alertó porque seguramente les perjudicaría en algo".

Se pronuncia sobre su próxima reunión con Kast

Tras la confirmación de la visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, al Perú en enero, el mandatario peruano José Jerí adelantó que, durante su encuentro, discutirán alternativas "humanitarias" ante la crisis migratoria.

En ese sentido, el presidente interino José Jerí se refirió a un eventual desborde de migrantes en el Perú, producto de la incertidumbre que se vive en el país vecino por la posible expulsión de inmigrantes ilegales por parte del futuro gobierno de Kast.

"Más que un temor, estamos anticipando. Cuando conversamos telefónicamente una vez que él ganara las elecciones, nuestra conversación se centró en fijar algunos criterios de reforzar nuestras fronteras, de ambos lados, y ver mecanismos conjuntos para controlar la migración irregular entre ambos países", señaló a Canal N.

El presidente interino José Jerí se pronunció sobre los recientes ascensos presuntamente irregulares en la Policía Nacional, negando que haya operado para beneficiar a su "sombra", el Comandante PNP Jhon Mendoza.