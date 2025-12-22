Ministro de Salud anuncia vacunación contra la influenza a partir de marzo del 2026: "Es la programación"

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la declaratoria de alerta amarilla en todos los centros de salud del Perú en el marco de la celebración de las fiestas navideñas y fin de año, del 20 de diciembre al 5 de enero, el ministro de Salud Luis Quiroz anunció un mes tentativo para el inicio de la vacunación contra la influenza en el país.

Vacunación contra H3N2 empezaría en marzo

Desde el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, el titular del Minsa explicó que esta es una gripe estacional y que, a diferencia del COVID, no es necesario vacunar a todos los grupos etáreos, ni tampoco en todas las épocas del año.

Además, debido a los dos primeros casos de influenza de tipo AH3N2 que se reportaron el país el pasado 15 de diciembre, se tiene prevista la vacunación contra la influenza a partir de marzo del 2026, en acuerdo conjunto con la Comunidad Andina.

"La vamos a hacer, como en todo el hemisferio sur, a partir del mes de marzo. Es la programación que en toda Sudamérica hemos hecho para el inicio de la vacunación", detalló.

Habilitan puntos de vacunación contra la influenza.

Quiroz señaló que, en el caso de los países pertenecientes al hemisferio sur, como Perú, los casos de la llamada "Súper Gripe", que ya está saturando los hospitales en Europa y Estados Unidos, que se encuentran en la estación de invierno, no van a tener un pico sino hasta que empiece en invierno.

"Por eso, todos los países latinoamericanos, de los cuales nosotros pertenecemos a la comunidad andina, hemos tomado las acciones correspondientes, que son el uso de medidas de protección para el personal de salud", indicó.

Como recomendación, el ministrto de Salud exhortó a que los pacientes o las personas que están con síntomas respiratorios utilicen mascarilla. "No es recomendación el uso de mascarilla de manera común. Solamente si tiene alguna afección respiratoria o si ingresa a un establecimiento de salud", precisó.

"Perú compró más de 8 millones de vacunas contra la influenza"

El asesor del Despacho Viceministerial de Salud Pública del Minsa, Martín Yagui, informó recientemente a Exitosa que el Perú adquiere poco más de 8 millones de dosis de vacunas contra la influenza, por lo que la situación no toma desprevenidas a las autoridades sanitarias nacionales.

"La vacuna de contrainfluenza, con la que nos vacunamos todos los años, tiene tres tipos: contra la influenza AH1N1, contra la influenza AH3N2 y contra la influenza tipo B. O sea, lo que tenemos en esta variante es un pequeño cambio, pequeña variación en lo que es habitual el virus de influenza AHN3N2", detalló.

El titular del Minsa, Luis Quiroz, anunció que la vacunación contra la influenza comenzará en marzo del 2026 y señaló que este programa se implementará de la misma manera en toda Sudamérica.