Selección Peruana sigue cayendo: Bicolor cierra el 2025 con un impensado puesto en el ranking FIFA

La Selección Peruana le dijo adiós a un año para el olvido ganando 2-0 a Bolivia en un amistoso internacional jugado en Chincha. Con un once inédito y con Gerardo Ameli como director técnico, el combinado patrio se hizo con el triunfo con goles de Piero Magallanes y Bassco Soyer ante muy pocos hinchas.

Selección Peruana cierra el ranking FIFA fuera de los 50 mejores

Como se sabe, la FIFA mantiene una clasificación de todas las selecciones del mundo ubicándolas según su rendimiento. En el mejor momento del equipo, durante la época de Ricardo Gareca, la Bicolor logró alcanzar el puesto 10 de esta selecta nómina.

Sin embargo, en los últimos años la imagen de la Selección Peruana se fue deteriorando debido a las derrotas conseguidas en las Eliminatorias Sudamericanas, donde quedó en el penúltimo lugar, y la eliminación en fase de grupos de la Copa América 2024.

Además, en los últimos amistosos, bajo la conducción de Manuel Barreto, la historia no fue distinta ya que hubo dos derrotas ante Chile y solo un empate ante Rusia en un duelo jugado en Europa.

Seleccion peruana de agremiados que saltó al campo en Chincha ante Bolivia.

Todo ello confabuló para que la Selección Peruana se ubique en el puesto 51 del ranking FIFA luego de la última actualización publicada este lunes 22 de diciembre. En comparación con el resto de Sudamérica, el equipo de todos solo supera a Bolivia y Chile.

Liga de Naciones llega a Sudamérica

Al igual que en Europa y en Centroamérica, Conmebol quiere implementar la Liga de Naciones en esta parte del mundo desde el 2026. Así lo dio a conocer el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari semanas atrás.

En entrevista con El Comercio, el directivo de la Federación Peruana indicó que la Conmebol les dio este alcance en los últimos meses con la finalidad de promover una mayor competencia en la región ya que dejaría de lado los amistosos por estos encuentros.

"Por información que tenemos por parte de la CONMEBOL, es que los cupos [para el Mundial 2030] serían 3.5 con siete equipos participando y para la Liga de Naciones serían ocho cupos. Entonces, estamos hablando que sería igual de lo que fue esta Eliminatoria", indicó.

