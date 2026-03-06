Gobierno autoriza transferencia de casi S/ 224,8 millones adicionales para gastos de elecciones 2026

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno peruano autorizó una transferencia de casi S/ 224,8 millones adicionales para los gastos asociados a las Elecciones Generales 2026. Según informaron, con esta medida, el Ejecutivo se busca garantizar un proceso electoral ordenado, eficiente y transparente.

Ejecutivo busca asegurar procesos electorales "sólidos"

Mediante el Decreto Supremo N° 031-2026-EF, el cual fue publicado este viernes 6 de marzo, en el diario oficial El Peruano, la medida se aprobó. Fue refrendada por el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y el presidente José María Balcázar.

"Se decreta: Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 224 777 213,00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas", se lee en la documentación correspondiente.

PNP y Fuerzas Armadas garantizarán seguridad

En tal sentido, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se destina los S/ 224 777 213,00 a favor del Ministerio de Defensa (Mindef) y del Ministerio del Interior (Mininter) con la finalidad de que se financien los gastos asociados a la intervención de Fuerzas Armadas (FF. AA.) y Policía Nacional del Perú (PNP).

Al respecto, consideran que la participación de dichas instituciones armadas resulta "fundamental" para resguardar el material electoral, garantizar el orden público y asegurar que millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad y confianza.

🗳️ Gobierno refuerza elecciones 2026 con S/ 224,8 millones adicionales.#PCMInforma | El Gobierno autorizó la transferencia de S/ 224,8 millones al JNE, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para garantizar elecciones 2026 ordenadas, seguras y transparentes.



La... — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 6, 2026

Asimismo, esta medida recae en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que deberá financiar dichos gastos relacionados a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Es así que, la transferencia se financia con cargo a la Reserva de Contingencia del presupuesto público y permitiría a las entidades responsables continuar ejecutando sus planes operativos,

"Consolidan" financiamiento

Cabe mencionar que, la asignación de S/ 224,8 millones se suma a los S/ 702,4 millones aprobados la semana pasada a favor de los organismos del sistema electoral y a los S/ 538 millones transferidos durante el 2025, "consolidando" así el financiamiento para cumplir con las etapas del calendario electoral.

De esta manera, la premier Denisse Miralles destacó la autorización del presupuesto adicional para que las Elecciones Generales y; las Elecciones Regionales y Municipales, se realicen con totales condiciones de seguridad, orden y transparencia.