JNE: Presentan proyecto de ley que impide a sentenciados postular a cargos públicos tras 10 años de cumplir sus penas

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley con el objetivo de uniformizar la regulación sobre el impedimento electoral para postular a cargos de elección popular, a consecuencia de una condena penal.

Dicha iniciativa se enmarca en el Proyecto de Ley N.º 14120/2025-CR, presentado el miércoles 4 de marzo, a través de la plataforma institucional del Parlamento, a fin de fortalecer la seguridad jurídica y predictibilidad del proceso electoral mediante "restricciones objetivas, temporales y condicionadas al derecho fundamental a ser elegido".

Sentenciados por delito doloso estarían impedidos de postular

De acuerdo con la fórmula legal presentada por la entidad que preside Roberto Burneo Bermejo, el proyecto de ley propone modificar el literal i) del artículo 107 y el artículo 113 de la Ley N.º 26859, Ley Orgánica de Elecciones; el literal f) del numeral 5 del artículo 14 de la Ley N.º 27683, Ley de Elecciones Regionales; y, el literal g) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N.º 26864, Ley de Elecciones Municipales.

En ese sentido, el texto apunta a que para las personas condenadas por delito doloso, en calidad de autoras o cómplices, el impedimento para postular a la presidencia o vicepresidencia de la República, Congreso y Parlamento Andino, se extingue a los 10 años contados desde su cumplimiento y de la medida complementaria, de corresponder.

Misma figura restrictiva también se aplica para quienes deseen postular a los gobiernos regionales y a las elecciones municipales Asimismo, la postulación queda condicionada a que haya obtenido la declaración de rehabilitación por parte del Poder Judicial y que no tenga pendiente la reparación civil correspondiente.

Como disposición complementaria final, de aprobarse el texto, se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que se opongan o resulten incompatibles con lo establecido en la presente ley.

Proyecto de ley.

Debate presidencial con fechas y temas confirmados

Mediante un sorteo público celebrado el 23 de febrero, el Jurado Nacional de Elecciones estableció el formato del debate presidencial 2026 y los temas que expondrán los 36 candidatos que aspiran llegar a Palacio de Gobierno.

Vale recordar que, la primera jornada de exposición de planes de gobierno se desarrollarán los días 23, 24 y 25 de marzo y la segunda fase del evento serán los días 30 y 31 de marzo, y 1 de abril. Por cada jornada, participarán 12 candidatos organizados en cuatro grupos de tres integrantes.

El titular del JNE explicó que durante las primeras fechas de debate, los temas centrales que se abordarán son: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y lucha contra la corrupción. En tanto, para la segunda jornada, se abordarán los siguientes temas: empleo, desarrollo y emprendimiento; educación, innovación y tecnología.

Mientras el cronograma electoral en curso se acerca al 12 de abril, desde el JNE plantean restricciones para quienes hayan estado al margen de ley y deseen incorporarse a la vida política.