Actualidad
Panorama no está claro

Crisis de gas: Gobierno NO puede asegurar cuánto tiempo tomará reparación del ducto, afirma premier Miralles

Pese a que la empresa TGP estimó un plazo de 14 días para restablecer el servicio de gas natural tras la fuga en su ducto en Cusco, la premier Denisse Miralles señaló que el Ejecutivo no tiene esa certeza aun.

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/03/2026

Tras la declaratoria de emergencia del gas, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) estimó un plazo de 14 días para restablecer el servicio de gas natural, luego de una fuga y deflagración en un ducto del Cusco. Sin embargo, el Gobierno aun no tiene claro el tiempo exacto.

Premier asegura no tener claro el tiempo que tomará restablecimiento del gas

Tras su participación en el foro "Unidos contra la Anemia: Alianzas Transformadoras en Oxl (Obras por Impuestos)", la primera ministra Denisse Miralles se refirió a la crisis que atraviesa el país por el desabastecimiento de GNV

"(TGP) nos ha dicho 14 días, para nosotros es muy importante que ese tiempo sea menor. Pero nosotros no podemos aseturar cuánto es el tiempo. Obviamente, el plan establecido por ellos se debe cumplir, pero todo dependerá de la evaluación inicial", declaró.

Miralles aseguró que, al margen del resultado de esas evaluaciones, el Ejecutivo implementará "medidas rápidas" para evitar o reducir el impacto en la vida cotidiana de los peruanos.

Según explicó, el Gobierno ha planteado dos líneas de trabajo frente a la emergencia, siendo la primera la restitución del servicio ante el impacto y afectación generados en la capital tanto para industrias como para familias.

La segunda línea de trabajo, indicó, apunta a determinar las causas del incidente y las responsabilidades correspondientes.

"Ayer accedieron a la zona del incidente no solo la empresa, sino también Osinergmin y la Fiscalía. Están presentes recabando la información para determinar qué pasó. No solo para que eso no vuelva a pasar, sino también para ver las responsabilidades que corresponden", agregó.

Miralles también informó que el Ejecutivo ha brindado apoyo logístico para acelerar las labores, como recursos del Ministerio de Defensa (Mindef): aviones, helicópteros y equipo de las Fuerzas Armadas.

Congreso aprueba citar a ministro de Energía y Minas para este jueves

El Pleno del Congreso aprobó citar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, para que responda e informe sobre las medidas que se están tomando desde su sector ante la fuga en un ducto de gas de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni (Cusco).

Durante una sesión llevada a cabo en las instalaciones del Parlamento, la representación nacional evaluó, en un primer momento, la moción 21506, que proponía invitar al titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a la sede del Legislativo.

En tal sentido, los parlamentarios terminaron aprobando la citación hacia Alfaro, la cual fue establecida para este jueves 5 de marzo, exactamente a las 04:00 pm.

