José Balcázar se reúne con cardenal Castillo y afina detalles previo a su visita al papa León XIV en el Vaticano

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de confirmarse que el presidente del Perú, José María Balcazar viajará el próximo 18 de junio al Vaticano para reunirse con el papa León XIV. En ese sentido, su reunión con el cardenal Carlos Castillo tuvo como finalidad tomar acuerdos en favor al desarrollo del recibimiento del sumo pontífice.

Encuentro previo al viaje al Vaticano para reunirse con el papa León XIV

Por medio de esta reunión a semanas del encuentro con el sumo pontífice, el presidente de la República realizó una visita como parte de su protocolo de mandato. En dicho acontecimiento, la visita congregó al Arzobispo de Lima y Primado del Perú, el Cardenal Carlos Castillo.

Siguiendo esa línea dentro de la junta, se trataron temas importantes que están relacionados con las coordinaciones pertinentes ante la llegada del papa León XIV al Perú, un lugar especial para él dado el tiempo que fue misionero en el territorio nacional logrando impactar Chiclayo y el norte del país.

¿Cuál es la finalidad del viaje del presidente al Vaticano?

Dicho viaje del presidente José Balcázar a tierra europeas fue anunciado el pasado 28 de mayo del presente año, en el que él mismo manifestó que la próxima reunión tenga la finalidad de concretar una fecha en la que el papa León XIV anuncie su llegada al territorio nacional. Siguiendo esa línea, el mandatario tambien enfatizó su interés en que la autoridad de la Iglesia Católica conozca el Hospital dos de mayo.

"Nos vamos a ir el 18 a invitarlo formalmente para que nos indique qué día concreto vendrá al Perú, que se estima será en noviembre", declaró el presidente ante la prensa nacional.

Esta iniciativa toma relevancia teniendo en cuenta que el hospital mencionado está atravesando un proyecto de modernización importante que busca mejorar los espacios públicos en favor de la salud de todos los peruanos que usan este establecimiento para atenderse ante situaciones de riesgo.

"Buscaremos hacerle una invitación al Dos de Mayo. Vamos a intentar convencerlo en la visita al papa, a ver si puede recorrer el hospital", indicó el mandatario peruano.

Finalmente, el presidente José Balcázar con este viaje marcará un importante hecho al representar al país en una reunión internacional con el papa León XIV en el Vaticano que busca fijar aspectos importantes relacionados con su pronta visita que se daría este año y se estima que sería en noviembre aproximadamente.