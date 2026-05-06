Oriente Medio: Trump amenaza con bombardeos de "mayor intensidad" sobre Irán de no aceptar las negociaciones de paz

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra Irán, de no aceptar sus condiciones en el marco de la negociaciones de paz que involucra a ambos países, enfrentados desde el 28 de febrero último.

A través de su cuenta oficial de Truth Social, el mandatario estadounidense no dudó en señalar que los futuros bombardeos "serán de mucha mayor intensidad que antes", situación que pone en alerta máxima al país persa y la comunidad internacional.

Insiste en la reapertura total del estrecho de Ormuz

El jefe de la Casa Blanca reconoció que siguen abiertas los negociaciones entre Washington y Teherán, aunque dejó en claro que el objetivo es la reapertura total del estrecho de Ormuz. De concretarse los acuerdos, el operativo llamado "Furia Épica" llegaría a su fin, incluido el bloqueo sobre sus puertos puntualizó.

Mensaje de Donald Trump.

Vale recordar que, el gobierno iraní propuso que las embarcaciones de los países que participaron en los ataques contra Teherán, no podrán transitar por el estrecho hasta que paguen una indemnización, siendo este un "pedido" de toda su población.

Según lo dicho por el jefe del Comité Parlamentario de Asuntos Civiles de Irán, Mohammad Reza Rezaei Kouchi, a la Agencia de Noticias de Estudiantes Iraníes (ISNA), el 70 % de los ingresos provenientes del espacio por donde circula el 25 % del total de petróleo de todo el mundo está destinado para atender las demandas de su población.

Presidente de Irán sobre pretensiones estadounidenses: "Imposible e irrealizable"

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este martes 5 de mayo, que las presiones de Estados Unidos y otros países para ponerle fin de la guerra en la región son "contradictorias", al exigir negociaciones mientras desde Norteamérica, mientras continúan con su "máxima presión".

"Nuestro problema es que EE.UU., por un lado, está aplicando una política de máxima presión contra nuestro país y, por otro, espera que la República Islámica se siente a la mesa de negociaciones y finalmente se rinda a sus exigencias unilaterales, mientras que tal ecuación es imposible e irrealizable", manifestó en una conversación a Ali Faleh al Zaydi, primer ministro designado para formar Gobierno en Irak.

En este contexto, recordó que Irán ha sido atacada en dos ocasiones durante las negociaciones y que, pese a que en hoy el día el diálogo continúa, el país persa vuelve a ver "campañas militares y amenazas" por parte de Washington.

En paralelo, aseveró que se plantea de que Teherán no obtenga armas nucleares, pero agregó que el fallecido líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, emitió una ley que prohíbe su fabricación y que su país estaba dispuesto a ofrecer garantías dentro de las normas internacionales y supervisión global para demostrar el "carácter pacífico" de su programa.

Finalmente, Pezeshkian reiteró que su Irán está dispuesto a dialogar "dentro del marco del derecho internacional", pero rechazó ceder ante la fuerza de la administración Trump.