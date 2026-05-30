Tragedia tras volcadura de camión: Reportan al menos 20 muertos y más de 30 heridos

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia en carretera. La volcadura de un camión dejó al menos 20 muertos y más de 30 heridos, de acuerdo al reporte preliminar de la policía. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente.

Camión se volcó y dejó al menos 20 muertos: Esto se sabe

De acuerdo a los últimos reportes, una tragedia se registró en una carretera. Un camión transportaba a varias personas cuando de pronto, por razones aún desconocidas, el conductor del vehículo perdió el control y terminó volcando en la provincia de Laghman, en la autopista principal que une Kabul.

Abdul Malik Niazai, portavoz del gobernador provincial, precisó a los medios locales que, lamentablemente, el accidente de la unidad que regresaba de Pakistán a Afganistán, dejó un saldo preliminar de al menos 20 muertos y 33 heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos como el Regional de Nangarhar para atender sus lesiones.

Asimismo, las autoridades de Afganistán precisaron que entre los afectados por la volcadura del camión se encontraban mujeres, hombres y menores de edad, quienes iajaban juntos desde la provincia de Kunar hacia Kabul, al promediar las 5:30 a.m. de este sábado 30 de mayo.

"Lamentablemente, 20 de nuestros conciudadanos han perdido la vida y otros 33 han resultado heridos en este trágico incidente. Entre las víctimas hay mujeres, niños y hombres", confirmó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA) en un comunicado.

Tragedia en Afganistán: Investigan accidente de camión

Por su parte, el jefe del Departamento Provincial de Gestión de Desastres de Laghman, Qari Khair Mohammad Ghazi, declaró que se enviaron equipos de respuesta de emergencia al lugar poco después del accidente.

Otra autoridad afgana que se pronunció por la emergencia en la carretera fue el director de la ANDMA, Nooruddin Turabi, quien anunció que dará ayudas económicas por un valor de 730.000 afganis (aproximadamente 11.400 dólares) para las familias afectadas, asegurando que realizarán las diligencias respectivas e investigaciones que ayuden a esclarecer las causas exactas que dieron origen al accidente del camión.

Otro accidente en carretera: Choque múltiple en Virginia

En la madrugada del viernes 29 de mayo en la autopista I-95, un autobús lleno de pasajeros, por motivos que aún se investigan, no disminuyó la velocidad al acercare a una zona congestionada y terminó impactando contra seis automóviles que circulaban delante.

Lamentablemente, el choque múltiple en la carretera dejó cinco muertos, quienes, según las autoridades, serían aquellos que iban a bordo de los otros vehículos involucrados en el accidente, en dirección sur, en el condado de Stafford, en Virginia.

De acuerdo a medios internacionales, los accidentes de tráfico son comunes en Afganistán, donde las carreteras están en mal estado y los conductores suelen ignorar las normas de tránsito. Es así como una tragedia se registró este sábado: la volcadura de un camión dejó al menos 20 muertos y más de 30 heridos.