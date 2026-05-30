¡Se acabaron las citas virtuales! Atención de trámites de pasaporte por orden de llegada será desde este lunes 1 de junio

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones implementará desde este lunes 1 de junio una nueva modalidad para la emisión de pasaportes electrónicos que dejará atrás el sistema de citas virtuales.

A partir de esa fecha, los usuarios podrán acudir directamente a las oficinas habilitadas a nivel nacional y serán atendidos por orden de llegada, respetando la capacidad operativa y los horarios establecidos en cada sede.

Nueva modalidad busca agilizar la atención

La medida fue presentada como parte de una estrategia de modernización orientada a facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos y reducir las dificultades que durante años enfrentaron miles de personas para conseguir una cita disponible en la plataforma digital.

Según informó la entidad, el nuevo esquema permitirá una atención más rápida, cercana y eficiente para quienes necesiten obtener o renovar su documento de viaje.

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, destacó que la eliminación de las citas virtuales representa un cambio importante en el proceso de emisión de pasaportes.

"Estamos dando un paso importante para simplificar el acceso al pasaporte electrónico. Queremos que más peruanos puedan realizar este trámite de manera rápida y sin barreras, priorizando una atención oportuna y ordenada", señaló el funcionario.

Asimismo, la entidad recomendó a los ciudadanos acudir con anticipación y verificar previamente que cumplan con todos los requisitos exigidos para evitar retrasos o inconvenientes durante el trámite. La atención se realizará de manera presencial en las oficinas habilitadas de Migraciones en Lima y regiones.

Requisitos y formas de pago para obtener el pasaporte

Para realizar el trámite, los usuarios deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado, además de acreditar el pago de S/120.90 correspondiente al derecho de expedición del pasaporte electrónico.

El abono podrá efectuarse en el Banco de la Nación, mediante la plataforma Págalo.pe o directamente en las agencias de Migraciones mediante POS y billeteras digitales como Yape.

Durante estas jornadas, los usuarios podrán acercarse directamente a las sedes habilitadas de Migraciones para realizar su trámite por orden de llegada, de acuerdo con la capacidad operativa de atención en cada oficina y su horario habitual.

Como parte de la implementación de este nuevo modelo de atención, los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo se llevará a cabo la Fase Final de Implementación: Pasaporte sin cita virtual, a nivel nacional.

Con este cambio, Migraciones busca dejar atrás las dificultades asociadas a la obtención de citas virtuales y ofrecer un servicio más accesible para los ciudadanos que necesitan gestionar su pasaporte en el menor tiempo posible.