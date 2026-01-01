Petroperú debe entregar a Proinversión S/ 144 millones para iniciar proceso de privatización

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones para Exitosa, el expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, explicó que el Decreto de Urgencia establecido por el Gobierno para reorganizar Petroperú le exige a la empresa otorgar S/ 144 millones para iniciar el proceso de privatización.

Petroperú debe entregar S/144 millones a Proinversión

En primer lugar, Aurelio Ochoa explicó que la norma establece que Perú deberá otorgar dicha suma de dinero a Proinversión para que pueda emprender justamente este proceso de privatización.

"Una empresa que está 'en cuidados intensivos' se le pide a través del Decreto de Urgencia para que pueda solventar a Proinversión todo este proceso", enfatizó.

Cabe mencionar que, se estipula que hay otro monto de 244 millones de soles orientado a financiar la reorganización interna y medidas de personal que el directorio de la petrolera nacional deberá aprobar en un plazo máximo de 30 días hábiles.

"Me parece que los plazos que se están poniendo sobre todo en un proceso pre electoral, en abril tenemos elecciones generales hay un cambio de Gobierno en julio. Es algo de cierta manera precipitado, seguramente con la mejor intención, pero sin analizar los efectos que pudiesen tener sobre el mercado de combustible en el caso del país", manifestó.

Una decisión arriesgada del Gobierno

El Poder Ejecutivo aprobó un Decreto de Urgencia para segmentar activos de la empresa estatal Petroperú y promover la inversión privada. Desde la óptica de Ochoa esto refiere un proceso de privatización de la entidad.

Bajo esa premisa, sostuvo que la razón de esto es porque se está logrando "enmarcar dentro lo que es el Decreto Legislativo 674" que ha privatizado una serie de activos del Estado encargando a Proinversión para que evalúe toda esta situación de lo que sería su privatización "por partes".

"Como intención podría ser buena dada la crítica situación económica-financiera en la que se encuentra Petroperú, sin embargo, me parece que en cuanto a la forma el Decreto de Urgencia es una especie de presente griego para el año 2026 hacia la población. Habría que considerar que es un Gobierno de transición, casi de salida. Tomar decisiones de esta envergadura es bastante arriesgado", opinó.

