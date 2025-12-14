Gobierno destina S/ 45.7 millones al Mininter para combatir la delincuencia y el crimen organizado

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 14 de diciembre, el Gobierno autorizó la transferencia de S/ 45.7 millones a favor del Ministerio del Interior dentro del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. La decisión busca financiar gastos destinados a la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia.

A solicitud del Mininter

La medida se oficializó mediante el Decreto Supremo Nº 293-2025-EF publicado en Normas Legales del diario El Peruano. La norma señala que se autoriza una transferencia de partidas hasta por la suma de S/ 45 millones 735,844, por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

El financiamiento está relacionado al pago del Bono por Alto Riesgo a la Vida al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las necesidades operativas de los efectivos en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao.

Esto se da en el marco del estado de Emergencia declarado el pasado 22 de octubre mediante el Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM y posteriormente prorrogado. La transferencia corresponde al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La norma está fiormada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien solicitó esta transferencia.

Según el documento, estas modificaciones presupuestarias a nivel institucional por parte del MEF incluyen gastos destinados al control, investigación y sanción de las acciones criminales.

"El Ministerio del Interior solicita una Transferencia de Partidas a favor de diversos gobiernos locales, destinada a financiar las acciones vinculadas al servicio de seguridad ciudadana en el marco de la lucha contra la delincuencia", se lee en la norma.

Uno de los proyectos que detalla el documento dentro de la categoría presupuestaria de mejora de servicios del sistema de justicia penal es el "mejoramiento del servicio de las unidades especializadas en investigación policial de la región PNP Lambayeque en el marco del proceso de implementación del nuevo código procesal penal". El total de gasto de capital para este caso sería de S/3 millones 956,937.

También se precisa que los recursos de la transferencia de partidas a los que hace referencia el Decreto Supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

La norma está firmada por el presidente de la República, José Jerí; la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

