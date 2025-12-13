José Jerí sobre plan de seguridad ciudadana: "El Perú que queremos lo vamos a conocer en enero"

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, llegó a la ciudad del Cusco para participar de una ceremonia oficial desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en donde reiteró que el país conocerá el plan de seguridad nacional y otras gestiones de su gobierno desde los primeros días del próximo mes de enero.

Reafirmó entrega para enero de 2026

Dentro de una de las primeras actividades de su agenda en la región de Cusco, el presidente José Jerí ratificó que su gobierno entregará el plan de seguridad ciudadana a principios del 2026.

Aseguró que el Ministerio del Interior (Mininter) tiene el compromiso de presentarlo en el plazo pactado y que es "parte del legado" de su gestión.

"Los primeros días de enero van a ser determinantes en el gobierno porque todas las acciones que vamos a terminar de encaminar van a ser en gran medida presentadas en el mes de enero. El Perú del futuro lo vamos a ir conociendo en el mes de enero", ratificó.

En medio de su discurso aseguró que existen "muchas expectativas que aún están pendientes" las cuales viene escuchando durante su paso por regiones.

Como se recuerda desde el pasado 10 de noviembre anunció la gira por tres meses cuyos resultados deberán ser mostrados a la ciudadanía.

En esta actividad oficial en Cusco estuvo presente el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, junto a otros funcionarios públicos y ministros.

Traspaso del estadio al GORE Cusco

El jefe de Estado indicó que se está otorgando la administración temporal del estadio al Gobierno Regional del Cusco con la finalidad dirija de "la mejor forma este estadio", precisó.

"Es un estadio donde se hace varios deportes, no es solamente entregar el estadio para que el gobierno regional lo administre de la mejor forma posible en ustedes sino que es momento de iniciar una revolución a nivel deportivo", precisó.

Tal "revolución" estaría ligada a un plan para repotenciar a todos los deportes. "Todos, de forma progresiva, van a tener un tratamiento distinto", aseguró Jerí.

Precisó que el presidente del IPD, Sergio Ludeña, tiene el encargo de presentar un plan enfocado en restructurar la gestión de los deportes que debería ser entregado en los primeros días de enero.

