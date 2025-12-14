Atentado en Australia: ataque armado en Bondi Beach deja 16 muertos y 38 heridos durante celebración judía

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El 14 de diciembre de 2025, hora local en Australia, la famosa playa Bondi Beach en Sídney se convirtió en escenario de un atentado terrorista que dejó al menos 16 muertos y 38 heridos durante una celebración de Janucá.

Más de mil personas se habían reunido en el parque cercano para participar en el encendido de las velas, cuando dos atacantes abrieron fuego contra familias y niños.

La policía de Nueva Gales del Sur confirmó que uno de los agresores fue abatido en el lugar, mientras que el otro permanece bajo custodia en estado crítico. Además, se halló un artefacto explosivo improvisado en un vehículo vinculado a uno de los atacantes, lo que reforzó la decisión de declarar el hecho como incidente terrorista.

10 minutos de Terror.



🔴 Impactantes imágenes del ataque terrorista durante una celebración de Hanukkah en Sídney, Australia. El atentado ocurrió en un evento con más de 1.000 asistentes, generando pánico y una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad.



Autoridades... pic.twitter.com/evIa888XaW — Decko. (@Frankzm) December 14, 2025

Víctimas y héroes

Entre las víctimas figuran una niña de 12 años y un rabino, lo que ha generado profundo dolor en la comunidad judía australiana. En medio del caos, un transeúnte enfrentó a uno de los atacantes y logró desarmarlo parcialmente.

El hombre, herido con dos impactos de bala, fue sometido a cirugía y es considerado un "verdadero héroe" por el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns.

Civilian hero had disarmed shooting terrorist at the mass murder scene in Sidney Bondi Beach. Interested to see if PM Albanese will dial back his rhetoric's now and starts addressing rise of antisemitism in Australia? pic.twitter.com/OjYrBnNOj0 — David Zaikin (@DavidZaikin) December 14, 2025

Reacciones oficiales

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el ataque como "un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que golpeó el corazón de nuestra nación". Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó al gobierno australiano de "avivar las llamas del antisemitismo" por su silencio previo frente a expresiones antijudías.

La Knéset se iluminó con los colores de la bandera de Australia en forma de solidaridad con las víctimas.

Reacciones internacionales

Líderes de todo el mundo expresaron su condena. Donald Trump exhortó a quienes celebran Janucá a hacerlo "con orgullo y sin miedo". En Europa, figuras como Emmanuel Macron, Keir Starmer y Ursula von der Leyen enviaron mensajes de solidaridad y alertaron sobre el aumento del antisemitismo global.

🚨🇺🇸🇦🇺☪ | #URGENTE Donald Trump habló tras los atentados islámicos en Sídney, Siria y el campus de Brown University: "Quiero rendir mis respetos a las personas que desgraciadamente ya no están con nosotros... En la universidad de Brown y de igual manera en Australia, un ataque... pic.twitter.com/kBA17QSXk3 — La Derecha Diario (@laderechadiario) December 14, 2025

El nivel de amenaza terrorista en Australia se encuentra en "probable", lo que implica más del 50 % de riesgo de nuevos ataques en los próximos 12 meses.

Las autoridades advierten que los atentados más comunes son de bajo costo, con armas de fácil acceso y perpetrados por individuos o pequeños grupos en lugares concurridos. Tras el ataque, fuerzas policiales reforzaron la seguridad en celebraciones de Janucá en ciudades como Nueva York, Londres y Berlín.

El atentado en Bondi Beach no solo golpea a la comunidad judía, sino que reaviva el debate sobre la ola de inmigración de islamistas en Europa. Con un héroe ciudadano, víctimas inocentes y líderes mundiales reaccionando, se espera a conocer las investigaciones y que las consecuencias sean efectivas para evitar más tragedias similares.