RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Terror en Bondi Beach

Atentado en Australia: ataque armado en Bondi Beach deja 16 muertos y 38 heridos durante celebración judía

El ataque, declarado como atentado terrorista, ocurrió la noche del 14 de diciembre, hora local en Australia. La comunidad judía y líderes internacionales reaccionaron con indignación y llamados a justicia.

Ataque en Bondi Beach cobró la vida de 16 personas del lugar. El hecho fue catal
Ataque en Bondi Beach cobró la vida de 16 personas del lugar. El hecho fue catal (Composición Exitosa)

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 14/12/2025

Síguenos en Google News Google News

El 14 de diciembre de 2025, hora local en Australia, la famosa playa Bondi Beach en Sídney se convirtió en escenario de un atentado terrorista que dejó al menos 16 muertos y 38 heridos durante una celebración de Janucá.

Más de mil personas se habían reunido en el parque cercano para participar en el encendido de las velas, cuando dos atacantes abrieron fuego contra familias y niños.

La policía de Nueva Gales del Sur confirmó que uno de los agresores fue abatido en el lugar, mientras que el otro permanece bajo custodia en estado crítico. Además, se halló un artefacto explosivo improvisado en un vehículo vinculado a uno de los atacantes, lo que reforzó la decisión de declarar el hecho como incidente terrorista.

Víctimas y héroes

Entre las víctimas figuran una niña de 12 años y un rabino, lo que ha generado profundo dolor en la comunidad judía australiana. En medio del caos, un transeúnte enfrentó a uno de los atacantes y logró desarmarlo parcialmente.

Elecciones presidenciales en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentan en la segunda vuelta
Lee también

Elecciones presidenciales en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentan en la segunda vuelta

El hombre, herido con dos impactos de bala, fue sometido a cirugía y es considerado un "verdadero héroe" por el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns.

Reacciones oficiales

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el ataque como "un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que golpeó el corazón de nuestra nación". Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá".

EE.UU.: Al menos dos muertos y ocho heridos tras tiroteo en Universidad de Brown
Lee también

EE.UU.: Al menos dos muertos y ocho heridos tras tiroteo en Universidad de Brown

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó al gobierno australiano de "avivar las llamas del antisemitismo" por su silencio previo frente a expresiones antijudías.

La Knéset se iluminó con los colores de la bandera de Australia en forma de solidaridad con las víctimas.
La Knéset se iluminó con los colores de la bandera de Australia en forma de solidaridad con las víctimas.

Reacciones internacionales

Líderes de todo el mundo expresaron su condena. Donald Trump exhortó a quienes celebran Janucá a hacerlo "con orgullo y sin miedo". En Europa, figuras como Emmanuel Macron, Keir Starmer y Ursula von der Leyen enviaron mensajes de solidaridad y alertaron sobre el aumento del antisemitismo global.

El nivel de amenaza terrorista en Australia se encuentra en "probable", lo que implica más del 50 % de riesgo de nuevos ataques en los próximos 12 meses.

Las autoridades advierten que los atentados más comunes son de bajo costo, con armas de fácil acceso y perpetrados por individuos o pequeños grupos en lugares concurridos. Tras el ataque, fuerzas policiales reforzaron la seguridad en celebraciones de Janucá en ciudades como Nueva York, Londres y Berlín.

El atentado en Bondi Beach no solo golpea a la comunidad judía, sino que reaviva el debate sobre la ola de inmigración de islamistas en Europa. Con un héroe ciudadano, víctimas inocentes y líderes mundiales reaccionando, se espera a conocer las investigaciones y que las consecuencias sean efectivas para evitar más tragedias similares.

Temas relacionados antisemitismo Atentado Bondi Beach Australia Celebración judía Janucá Sidney ataque terrorista

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA