Minsa apertura centros de vacunación contra la influenza en Lima y Callao: Conoce AQUÍ los locales y horarios

El cambio estacional trae consigo estragos en lo que respecta a afecciones respiratorias como la influenza, por tal razón el Ministerio de Salud (Minsa) a dispuestos locales de vacunación en Lima y Callao para que la ciudadanía esté protegida, en la siguiente nota te brindamos mayores detalles sobre ello.

Minsa apertura locales para vacunación contra la influenza

La aparición de la nueva variante de influenza A H3N2 ha puesto en alerta a la población mundial, en lo que respecta al continente americano, en México ya se reportó un primer caso de la también denominada 'supergripe'.

Por tal motivo, la cartera de Estado que lidera Luis Quiroz con el principal objetivo de proteger a los grupos más vulnerables de la ciudadanía ha dispuesto centros de vacunación contra la influenza.

Si bien es cierto no se ha detectado la presencia de esta nueva variante de la mencionada enfermedad en territorio nacional, el Minsa ya suma esfuerzos para que las personas la prevengan por lo que también ha exhortado a que se sumen a esta campaña de inmunización.

Cabe señalar que las personas que se encuentran más propicias a padecer o desarrollar cuadros severos son los menores de edad o aquellos adultos mayores de sesenta años en adelante, así como también aquellos con enfermedades crónicas y madres gestantes.

¿Cuáles son los locales y horarios de los centros de vacunación?

Como vemos, el Ministerio de Salud ha aperturado a disposición de la ciudadanía una serie de centros de vacunación para que sean inmunizados totalmente gratuito.

En tal sentido, son un gran número de establecimientos de salud distribuidos en un principales distritos de nuestra capital y del Callao los cuales se encuentran a disposición de la ciudadanía. Aquí te dejamos el link de la lista completa: LINK

En Lima

A continuación te mostramos algunos centros de vacunación de Lima Cercado y San Juan de Lurigancho:

P.S. Palermo (Lima Cercado) - 8 a.m. a 2 p.m.

Chacra Colorada (Lima Cercado) - 8 a.m. a 8 p.m.

P.S. 15 de Enero (San Juan de Lurigancho) - 8 a.m. a 2 p.m.

C.S. Huáscar XV (San Juan de Lurigancho) - 8 a.m. a 2 p.m.

En Callao

A continuación te mostramos algunos centros de vacunación de la Provincia Constitucional del Callao:

C.S. Carmen de la Legua (Carmen de la Legua) - 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. Manuel Bonilla (Callao) - 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. Pachacútec Perú Corea (Ventanilla) - 8 a.m. a 13:00 p.m.

En conclusión, a modo de prevenir un incremento de casos de influenza en la capital, el Ministerio de Salud (Minsa) aperturó centros de vacunación contra esta enfermedad en distritos de Lima y Callao con determinados horarios, en el contexto en el que hay una variante que está poniendo en alerta al planeta: A H3N2.