Director del INCOR responde por ecocardiógrafos: "Están funcionando dos para pediatría, dos para adultos y cuatro equipos alquilados"

14/12/2025

El director del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de EsSalud, Dr. Luis Bujele Terrazas, descartó que la vida de los pacientes de su nosocomio estén corriendo un grave peligro, ante las últimas denuncias que indican el desabastecimiento de ecocardiógrafos.

En entrevista para el programa "En Defensa de la Verdad", la máxima autoridad hospitalaria mencionó, que a la fecha tienen 1 100 equipos biomédicos y 500 equipos electromecánicos operativos en favor de quienes lo requieran. En eses sentido, rechazó las acusaciones en su contra y de las amenazas que un grupo de médicos han acusado tras revelar la presunta negligencia institucional.

Garantiza atención con un total de ocho ecocardiógrafos

El galeno respondió a las versiones que aseguran la inoperatividad de nueve de los diez equipos en mención, entre los que incluye tanto los propios como los alquilados. Sobre estos último, aseveró que están funcionando con total normalidad y seguridad, desmintiendo los dichos de un supuesto desface tecnológico y calidad para la realización de exámenes hacia los pacientes.

"Los ecocardiógrafos han sido comprados desde el 2010, tienen más de 10 años de vida media, obviamente que hemos gestionado (una nueva compra). No es que esté funcionando el INCOR con uno, hay que aclararlo, está funcionando con ocho equipos (...) de este grupo de ecocardiógrafos, están funcionando dos para pediatría, dos para adultos y cuatro equipos alquilados que están operativos y que nunca se ha dejado de atender", sostuvo.

Con referente a la cantidad de equipos inoperativos, indicó que cuatro están en proceso de licitación para su reparación y que en enero del 2026 van a recibir 12 nuevos ecocardiógrafos de alta gama. En esa línea, resaltó que su equipo de trabajo asciende a 1 000 y que las denuncias son para "desinformar y dañar la imagen" del hospital.

Médicos denunciantes denuncian amenazas

En las últimas 48 horas, quien alzó la voz para acusar represalias y malos manejos al interior del hospital con referente a los falta de equipos fue el Dr. Yuler Abono Sánchez, presidente del cuerpo médico del INCOR, al aseverar que, desde que denunciaron el caso, han recibido amenazas al interior de su centro de trabajo.

"Los colegas nos hemos reunidos, hemos reclamado y los colegas han sido amenazados, amedrentados, chantajeados; esa es la indignación que nos ha causado como cuerpo médico y hemos encarado a las autoridades", acusó en nuestro medio.

Abono Sánchez sostuvo que, el actual directivo y principales autoridades buscaron deslegitimar las demandas en el sector con un video donde se lo vincula con el grupo terrorista Sendero Luminoso, con el fin de desacreditar los pedidos de salud y la postura que defiende.

La interna entre los médicos genera zozobra en los pacientes, quienes no desean ser los más afectados y solo ser atendidos tal como exige la ley.