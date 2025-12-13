Ucayali: Sicarios atacan a balazos a periodista Mitzar Castillejos en la puerta de su domicilio

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ámbito periodístico se ha visto totalmente afectado por la inseguridad ciudadana, tan solo días después que asesinen al periodista Fernando Núñez en la Libertad, ahora el comunicador Mitzar Castillejos fue atacado a balazos en la puerta de su hogar en Ucayali.

Atacan a balazos a Mitzar Castillejos

Una vez más el periodismo nacional ha sido blanco de la violencia. La tarde del último viernes 12 de diciembre, al promediar el mediodía, el hombre de prensa de Aguaytía, se encontraba en la puerta de su domicilio saliendo rumbo a su trabajo.

En dicho momento fue sorprendido por la sigilosa aparición de dos sicarios que, sin mediar palabra, abrieron fuego en numerosas oportunidades a quemarropa contra Castillejos Tenazoa.

El reconocido conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal informativo en redes sociales Bato a Informarte Noticias quedó herido por los impactos de bala por lo que de forma inmediata fue auxiliado por sus vecinos y poersonal de emergencia, quienes lo trasladaron a Tingo María, en la región Huánuco, para recibir la atención médica correspondiente.

La brutalidad de este ataque ha generado consternación y a su vez temor en los residentes de la zona del hecho debido a que podrían atentar también contra sus vidas. Vale indicar que tras atacar al periodista, los delincuentes huyeron rápidamente con rumbo desconocido.

Es relevante señalar que, Mitzar Castillejos conduce un programa de televisión en el que se abordan diversos temas ligados a casos de corrupción y cuestionaba el accionar de las autoridades así como también de los candidatos de su región. Siendo la más reciente una denuncia pública sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal de la provincia de Padre Abad.

¿Cuál es el estado actual de Mitzar Castillejos?

Posteriormente al lamentable hecho, el Gobierno Regional de Huánuco informó que el periodista recibió atención médica inmediata en el Hospital de Tingo María. Además, de acuerdo a información vertida por Canal N se dio a conocer que Castillejos sufrió múltiples fracturas, pero que los proyectiles no comprometieron órganos vitales.

Comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP)

En tanto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó el acto en contra de este comunicador y exigió mayores garantías para la prensa del país.

Como vemos este hecho ha puesto nuevamente en alerta la seguridad de los periodistas en el Perú, esta vez en Ucayali, el comunicador Mitzar Castillejos fue atacado a balazos por sicarios en la puerta de su casa por lo que fue tras