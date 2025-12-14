RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Una vivienda quedó inhabitable

Bomba de la Segunda Guerra Mundial causó estragos: Mala detonación afectó a decenas de personas

Tras encontrar una bomba de la Segunda Guerra Mundial, autoridades procedieron a detonar el artefacto, aunque un mal cálculo provocó estragos, afectando a varias personas y sus viviendas.

Bomba de la II Guerra Mundial causó estragos en una pequeña ciudad.
Bomba de la II Guerra Mundial causó estragos en una pequeña ciudad. (Composición Exitosa)

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 14/12/2025

En una pequeña ciudad europea se encontró una bomba lanzada durante la Segunda Guerra Mundial, hace más de 80 años. Zapadores alistaron la detonación controlada del artefacto de 250 kilos, sin embargo, terminó causando estragos, sin ser letales, pero afectando a más de una decena de personas y varias viviendas aledañas.

A escasos días de la Navidad

La acción ocurrió en Hanau, distrito de Meno-Kinzig, en la región de Darmstadt, dentro del estado federal de Hesse, en Alemania. Allí, el pasado viernes 12 de diciembre el medio alemán Der Spiegel reportó el hecho, que ocurrió un día antes, indicando que la explosión del objeto superó las expectativas de los ejecutores.

De acuerdo a la revista mencionada, 58 personas resultaron afectadas, pero no heridas, así como 28 viviendas. Según el alcalde de la localidad, Claus Kaminsky, podrían pasar las fiesta de Navidad y Año Nuevo en la calle. "Un apartamento resultó tan gravemente dañado por la explosión y actualmente se considera inhabitable", declaró.

Por su parte, la concejala y responsable de Orden Público, Isabelle Hemsley, defendió la ejecución y aseguró que se tomaron las medidas de seguridad necesarias, colocando 15 contenedores que absorbieron el impacto. "Podemos afirmar con certeza que las medidas tomadas fueron las correctas y evitaron daños significativamente mayores".

Agregó que tras la detonación, se contactó con autoridades del estado mencionado para que se haga cargo de los daños materiales causados. "El Estado de Hesse nos ha asegurado que cubrirá los costos. Esta es una buena noticia para los afectados", manifestó.

Miles de bombas siguen enterradas en Europa

Durante este conflicto ocurrido entre 1939 y 1945, se lanzaron miles de bombas en el frente europeo, siendo Francia, Inglaterra, Alemania, Países Bajos e Italia los países que más las recibieron. Muchos de estos proyectiles no llegaron a explotar al tocar suelo y quedaron enterradas, siendo descubiertas con el pasar de las décadas.

Según datos oficiales, entre 10 y 15 % de estos artefactos todavía yacen bajo tierra. Según los informes del Instituto Federal de Investigación y Ensayos de Materiales (BAM por sus siglas en alemán) se estima que entre 250 mil y 500 mil se encuentran aún perdidas en Europa.

Al tratar de detonar una bomba de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad alemana de Hanau, la magnitud de la explosión afectó a varias personas y a sus viviendas, aunque sin dejar heridos ni víctimas mortales. Autoridades locales aseguraron que correrán con los gastos.

