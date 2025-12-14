Lima Sur bajo operativos: PNP y Ejército movilizan 600 efectivos e intervienen a 37 extranjeros

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta madrugada, tres distritos de Lima Sur fueron testigo de dos megaoperativos de control territorial ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) con presencia de agentes del Ejército y de serenazgo municipal. Conoce cuáles fueron los resultados.

Más de 600 agentes realizan controles de identidad

Los operativos contaron con un gran despliegue militar y policial de más de 600 agentes en total, con los que se efectuó el control de identidad tanto a nacionales como extranjeros. Además, se intervino a ciudadanos involucrados en actos delictivos.

Cada megaoperativo contó con la supervisión del ministro del Ambiente Miguel Espichán, los secretarios generales del Minam, Edgar Sánchez; y del Mininter, Pedro Hernández, junto con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola; y el jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe.

Con el despliegue de 600 agentes de la @PoliciaPeru, se ejecutó un operativo de control territorial en SJM, VMT y VES, logrando la intervención de 37 ciudadanos extranjeros. Estas acciones continúan fortaleciendo la seguridad beneficio de la ciudadanía.#DeLaDefensivaALaOfensiva pic.twitter.com/doGXgOYuvK — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) December 14, 2025

Resultados de intervenciones en Lima Sur

Los distritos elegidos fueron San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo. El general Enrique Felipe informó que se intervino a 37 ciudadanos extranjeros cuya situación migratoria en el país se encuentra en proceso de verificación.

Además, manifestó que se logró detener a un extorsionador con un arma de fuego, así como a nueve personas por la posesión de más de 1800 ketes de droga, delitos contra la salud y robo al paso o raqueteo.

"Los resultados son óptimos a la fecha. Hay una disminución de las extorsiones que ha tenido un impacto positivo porque nos permite capturar todos los días, mañana, tarde, noche y madrugada, a extorsionadores", indicó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

En el caso de Villa el Salvador, se dispuso un despliegue de más de 200 efectivos policiales en una discoteca en la avenida Revolución, realizando la verificación de identidad a nacionales y extranjeros.

Por su parte, se llevó a cabo un control de identidad en los establecimientos ubicados en el Boulevard de Villa María del Triunfo.

La supervisión en San Juan de Miraflores estuvo a cargo del secretario general del Mininter, Pedro Hernández, y el jefe de la Región Policial Lima, el Gral. Enrique Felipe. El operativo tuvo lugar en la avenida Los Lirios, donde los agentes intervinieron hostales para ejecutar controles de identidad a sus ocupantes.

Según el general Felipe, las 12 divisiones policiales de la Región Policial Lima también estuvieron realizando operativos simultáneos como los llevados a cabo en Lima Sur.

