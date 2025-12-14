¡Alerta naranja! Advierten lluvias de hasta fuerte intensidad en seis regiones de la sierra y selva para las próximas 24 horas

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en 17 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su reporte, se esperan las precipitaciones entre la tarde del 14 y el 15 de diciembre en las algunas provincias de las regiones de: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Lima, Loreto, Puno y San Martín; no obstante, los departamentos y sus provincias en "alerta naranja" son las siguientes:

Cusco: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huaycabamba, Humalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca. Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. Madre de Dios: Manu, Tahuamanu y Tambopata. Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purús.

En ese sentido, se estiman chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, con mayor intensidad en la selva alta centro y sur. Estas lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Con referente a la sierra, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, principalmente en el sector oriental, las cuales estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche, con posibilidad de extenderse hasta la madrugada. Asimismo, no se se descarta la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas sobre los 2 800 m s. n. m. y nevadas por encima de los 3 800 m s. n. m. en la sierra sur. Para la costa, no se descarta que ocurran lloviznas dispersas y de ligera intensidad en la costa central y norte.

🟠 Se prevé #LluviasIntensas (nivel naranja), hasta el 15/12, en algunas provincias de los departamentos Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco y Ucayali, según el @Senamhiperu. pic.twitter.com/dJyTGYzFuA — COEN - INDECI (@COENPeru) December 14, 2025

INDECI recomienda medidas de preparación

Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.

Asimismo, es importa que la población de las ciudades en alerta a actuar con prudencia si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas e informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.