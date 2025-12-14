Presidente Jerí anunció "revolución del deporte" en su gobierno: IPD lanzará plan los primeros días de enero

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este sábado 13 de diciembre, el presidente José Jerí asistió a la ceremonia de traspaso del Estadio Inca Garcilaso de la Vega a favor del Gobierno Regional del Cusco. Desde la ciudad imperial, anunció que su gobierno lanzará en enero un plan para "revolucionar el deporte" y crear a las próximas generaciones de medallistas.

"Es momento de iniciar una revolución"

Durante la transferencia del segundo estadio más grande del Perú a la administración regional cusqueña, el mandatario destacó el rol histórico del recinto en el impulso de distintas disciplinas deportivas y sostuvo que, próximamente, su gestión trabajará en una "revolución" en el deporte peruano.

"No solamente es entregar el Estadio para que el gobierno regional lo administre de la mejor forma posible y promueva el deporte. Sino que es momento de iniciar una revolución a nivel deportivo", manifestó.

En ese sentido, Jerí anunció que, durante los primeros días de enero, su Gobierno lanzará un "plan ambicioso" para revolucionar todos los deportes a nivel nacional de forma progresiva. Según precisó, cada uno tendrá "un tratamiento distinto".

"Vamos a sacar lo mejor como país para poder promover a las próximas generaciones de deportistas, a los próximos medallistas bolivarianos, a los próximos panamericanos y a todos los que merecen ganar una medalla", agregó.

El jefe de Estado aseguró que se construirá esta revolución desde su gobierno, dejando las bases y primeros pasos para su desarrollo a largo plazo. Subrayó que el desarrollo del plan estará liderado por el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para poder presentarlo en enero "y comenzar a ejecutarlo".

Además, durante el evento, Jerí Oré reconoció que aun existen "expectativas que están pendientes" y que el Ejecutivo es plenamente consciente de ello, por lo que las irá "atendiendo una por una".

"(...) Cumplir con las expectativas no solamente de sus autoridades, sino también de ustedes, que es lo más importante. Los gobiernos nos debemos a ustedes y nosotros no vamos a fallar en ello", aseveró.

Durante su jornada de trabajo en Cusco, el presidente interino supervisó diversas acciones destinadas a reforzar la seguridad ciudadana y optimizar la atención en salud. Entre ellas, la entrega de equipamiento a la Policía Nacional y la revisión del sistema de videovigilancia en la ciudad.

A su vez, inspeccionó varios pasillos del hospital de contingencia Antonio Lorena para evaluar acciones de mejora y visitó el Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana (Cegesec).

