RENIEC atenderá este domingo 14 de diciembre: Estas son las AGENCIAS para trámites de DNI

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta: El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá este domingo 14 de diciembre en tres oficinas ubicadas en Lima Metropolitana para el servicio de trámites y recojo del DNI electrónico.

A fin de que puedas acceder a este vital documento, el Reniec continúa con su campaña de atención los siete días de la semana en diversas regiones del país, teniendo a algunas de sus sedes de la capital nuevamente a disposición de la ciudadanía.

¿Cuáles serán las oficinas abiertas?

De acuerdo con lo difundido en sus redes sociales, las oficinas que estarán abiertas para todos los peruanos están ubicadas en los distritos de Miraflores, Independencia y San Borja, siendo sus direcciones las siguientes:

Oficina Miraflores: Av. Ernesto Diez Canseco 230

Oficina Independencia: Calle Los Andes 486

Oficina San Borja: Av. San Luis 1673

Es importante mencionar que, el horario de atención para este domingo 14 de diciembre será de 8:15 a. m. a 3:45 a. m. Sobre el costo del trámite para la renovación del DNI electrónico 3.0, es el equivalente a S/ 30, tarifa vigente hasta este fin de mes.

¡Atención, Lima!



Este domingo 14 de diciembre atenderemos trámites y recojo de #DNIe en estas oficinas:



🔺 Miraflores: Av. Ernesto Diez Canseco 230

🔺 Independencia: Calle Los Andes 486

🔺 San Borja: Av. San Luis 1673#Domingo #Reniec #TrámitesReniec #FinDeSemana #DNIe #DNI pic.twitter.com/Ka4sCuL7QF — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) December 12, 2025

¿Sabes cómo renovar tu DNI de manera virtual?

Desde noviembre último, el Reniec habilitó la modalidad virtual para la renovación del DNI en estado caduco o que estén a 60 días de que llegue a su fecha de vencimiento. A continuación, te explicamos cómo realizar dicho procedimiento:

Realiza el pago con el código 02121 , mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP, previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe , agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito .

con el , mediante los del Reniec: Yape o Agente BCP, previa de un en la de la entidad (aquí). También puede pagarse vía , del o o . Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular . Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones .

el del Reniec en el . Esta permitirá la del ciudadano con la y la del DNI tomando en cuenta las . Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI" .

desde una o y elegir la . Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.

los datos que se solicita y la agencia más cercana o de su preferencia para el del DNI electrónico. Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

del trámite al registrado. En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0 .

También, pueden ingresar a este link para encontrar el paso a paso de la renovación de DNI azul caduco o por caducar a DNI electrónico. Es necesario recordar que, los trámites de DNI de menores de edad se hacen de manera presencial en agencia.

De esta manera, el Reniec continúa con su campaña de atención permanente tanto presencial como virtual para la adquisición del DNI a menos de cuatro meses de las elecciones generales.