¡Récord nacional!

Así es el árbol de Navidad más alto del Perú: Más de 30 metros de altura y adornos históricos

El espíritu navideño se adueñó por completo del Paseo Cívico de esta emblemática ciudad del Perú, que ostenta el árbol de Navidad más grande del país, con más de 30 metros de largo.

Este 2025, una región del sur instaló el árbol de Navidad más grande del Perú.
Este 2025, una región del sur instaló el árbol de Navidad más grande del Perú. Composición Exitosa

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/12/2025

A pocos días de la Navidad, el espíritu festivo ya se siente en distintos rincones del Perú, donde calles y plazas principales se han llenado de luces, colores y decoraciones que atraen tanto a ciudadanos como a visitantes extranjeros.

Durante la víspera festiva, la principal atracción es, sin duda, el árbol navideño. Desde los más elaborados y ostentosos hasta el polémico árbol de Chiclayo, ampliamente criticado por su alto costo pese a su evidente precariedad y estructura de dudosa calidad.

Como contraparte, este 2025, una importante ciudad del país ha logrado posicionarse en el primer lugar en la lista de mejores árboles de Navidad del país. Esto se debe a que, además de lucir adornos característicos y con un trasfondo histórico, el ornamento es el más alto del Perú.

Histórico árbol de Navidad es centro de atención

Esta decoración navideña se ubica en la ciudad heroica de Tacna. A inicios de diciembre, la Municipalidad Provincial inauguró su temporada navideña con el encendido de su árbol de Navidad a cargo del alcalde Pascual Güisa Bravo, quien estuvo acompañado del alcalde de Arica (Chile).

Este año, la gran estructura ubicada en el Paseo Cívico de Tacna cuenta con casi 40 metros de altura. Está decorada con luces doradas, esferas, una estrella grande en la punta.

@reyleexvlogs Este es el árbol de Navidad más grande del Perú y está en Tacna #navidad #arboldenavidad #fiestasnavideñas #peru🇵🇪 ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Por si fuera poco, la particularidad de este árbol recae en el significado de sus adornos. Como parte de la decoración, este ornamento lleva buganvillas gigantes, flores representativas de Tacna. Además, el árbol ostenta un retablo artesanal típico.

Estos últimos adornos fueron elaborados por artistas de la Escuela de Formación Artística Pública Francisco Lazo especialmente para este árbol.

En un informe de Panamericana, múltiples visitantes destacaron la mejora de la decoración del árbol y de la temática navideña en general respecto al año anterior en Tacna.

"Está muy hermoso, ha crecido. Teníamos que venir todo Tacna a la plaza a ver lo hermoso que están los árboles", dijo un nativo de la ciudad.

Polémica en Chiclayo por árbol de Navidad de más de S/20 mil

La deficiente decoración apareció recientemente en el parque principal de la ciudad de Chiclayo. El ornamento solo presenta una tela blanca enrrollada sobre una estructura de fierro que está, además, visible. Además de ello, solo incluyeron una estrella en la punta del árbol y unas luces que acompañaban lo largo de la tela y que solo son visibles durante la noche.

Este 2025, la ciudad de Tacna ostenta el árbol de Navidad más grande del país, con más de 30 metros de largo.

