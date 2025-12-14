Sporting Cristal celebra a lo grande sus 70 años: Marca que lo auspicia presentó camiseta para el 2026

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Fundado el 13 de diciembre de 1955, Sporting Cristal ha celebrado su 70 años de vida institucional a lo grande, en la previa del duelo de vuelta ante Cusco FC por los playoffs de la Liga1. Ante ello, la marca que lo viste ha lanzado la camiseta de la temporada 2026, recordando su pasado.

Inspirado en sus orígenes

La marca alemana Puma ha puesto a la venta un equipamiento que se asemeja a las que utilizó el cuadro celeste en la década del setenta. Con un color azul marino intenso, así lo anunció en un video que compartió en sus redes sociales. "De los 70 por los 70 años. Historia. Pertenencia. PaSCión", indica la descripción.

En el clip se aprecia a Yoshimar Yotún, actual capitán del equipo reclamándole a sus compañeros por un mal partido. Al pedir que alguien hable, desde atrás levanta la mano el actor Américo Zúñiga, personificando a un miembro del cuerpo técnico y contando una anécdota de algo ocurrido hace más de cinco décadas.

De los 70 por los 70 años.



Figuras de la época fueron mencionadas, como Alberto Gallardo, máximo ídolo cervecero y Fernando Mellán, defensor conocido como el 'cóndor'. En el video también aparecen exjugadores en otras facetas, como Jorge Soto, Julinho y Carlos Lobatón.

La reproducción acaba con los futbolistas del actual plantel con la camiseta similar a la que acompañó en los títulos obtenidos en la temporada 1970 y 1972. Esta está a la venta en la web oficial de Puma a S/. 279 (hombre y mujer) y S/. 199 (niños), además de otros artículos como shorts y medias que completan el conjunto.

Cristal afronta la vuelta de los playoffs

Este domingo 14 de diciembre se conocerá al equipo que irá directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras el 1-0 en Lima, el equipo de Paulo Autuori parte con una ligera ventaja, sin embargo, el cuadro cusqueño respaldado por la altura, buscará imponer su solidez como local.

A lo largo de la temporada, el cuadro dirigido por el argentino Miguel Rondelli afrontó 19 partidos en el Garcilaso de la Vega, obteniendo 11 victorias, cinco empates y tres derrotas. Su última caída en casa fue ante ADT de Tarma, por la fecha 10 del Clausura.

