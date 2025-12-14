RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Inspirada en el pasado

Sporting Cristal celebra a lo grande sus 70 años: Marca que lo auspicia presentó camiseta para el 2026

Celebrando los 70 años de Sporting Cristal, la marca Puma presentó la camiseta que los celestes utilizarán durante el 2026, recordando un diseño que los acompañó en la década de los setenta.

Cristal presentó su camiseta para la temporada 2026.
Cristal presentó su camiseta para la temporada 2026. (Composición Exitosa)

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 14/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Fundado el 13 de diciembre de 1955, Sporting Cristal ha celebrado su 70 años de vida institucional a lo grande, en la previa del duelo de vuelta ante Cusco FC por los playoffs de la Liga1. Ante ello, la marca que lo viste ha lanzado la camiseta de la temporada 2026, recordando su pasado.

Inspirado en sus orígenes

La marca alemana Puma ha puesto a la venta un equipamiento que se asemeja a las que utilizó el cuadro celeste en la década del setenta. Con un color azul marino intenso, así lo anunció en un video que compartió en sus redes sociales. "De los 70 por los 70 años. Historia. Pertenencia. PaSCión", indica la descripción.

En el clip se aprecia a Yoshimar Yotún, actual capitán del equipo reclamándole a sus compañeros por un mal partido. Al pedir que alguien hable, desde atrás levanta la mano el actor Américo Zúñiga, personificando a un miembro del cuerpo técnico y contando una anécdota de algo ocurrido hace más de cinco décadas.

Figuras de la época fueron mencionadas, como Alberto Gallardo, máximo ídolo cervecero y Fernando Mellán, defensor conocido como el 'cóndor'. En el video también aparecen exjugadores en otras facetas, como Jorge Soto, Julinho y Carlos Lobatón.

Selección Peruana: Conmebol implementará la Liga de Naciones en Sudamérica desde el 2026, confirma Jean Ferrari
Lee también

Selección Peruana: Conmebol implementará la Liga de Naciones en Sudamérica desde el 2026, confirma Jean Ferrari

La reproducción acaba con los futbolistas del actual plantel con la camiseta similar a la que acompañó en los títulos obtenidos en la temporada 1970 y 1972. Esta está a la venta en la web oficial de Puma a S/. 279 (hombre y mujer) y S/. 199 (niños), además de otros artículos como shorts y medias que completan el conjunto.

Cristal afronta la vuelta de los playoffs

Este domingo 14 de diciembre se conocerá al equipo que irá directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras el 1-0 en Lima, el equipo de Paulo Autuori parte con una ligera ventaja, sin embargo, el cuadro cusqueño respaldado por la altura, buscará imponer su solidez como local.

A lo largo de la temporada, el cuadro dirigido por el argentino Miguel Rondelli afrontó 19 partidos en el Garcilaso de la Vega, obteniendo 11 victorias, cinco empates y tres derrotas. Su última caída en casa fue ante ADT de Tarma, por la fecha 10 del Clausura.

Juan Reynoso defiende fichaje de Jeriel de Santis por Melgar: "Es una contratación solicitada por mí"
Lee también

Juan Reynoso defiende fichaje de Jeriel de Santis por Melgar: "Es una contratación solicitada por mí"

Con motivo de sus 70 años de fundación, Sporting Cristal junto a la marca que lo auspicia, Puma, lanzaron una camiseta conmemorativa, alusiva a la década del setenta del siglo pasado. Con un azul marino intenso, rememora las épocas en las que brilló Alberto Gallardo como figura máxima.

Temas relacionados 70 años camiseta Puma Sporting Cristal temporada 2026

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA