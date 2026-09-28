Premier Galarreta cuestiona al Congreso por facultades legislativas: "Ya deberían superar la elección"

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El premier Luis Galarreta cuestionó a los congresistas que rechazan las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y criticó las mociones contra ministros. Sus declaraciones ocurrieron durante la oficialización del primer aumento de la Remuneración Mínima Vital, medida que vinculó con otras acciones del Gobierno.

Galarreta cuestiona rechazo a facultades legislativas

Galarreta pidió al Congreso bicameral respaldar las iniciativas del Ejecutivo y sostuvo que las facultades permitirían impulsar medidas para las pequeñas empresas y atender acciones frente al fenómeno de El Niño. El premier destacó avances reportados por el Gobierno durante primeros 60 días.

Galarreta cuestionó que algunos senadores y diputados hayan presentado mociones o dictámenes contra las facultades solicitadas por el Ejecutivo. Durante su intervención, pidió respaldo a las bancadas y sostuvo que existen grupos que están coordinando para impulsar las propuestas del Gobierno planteadas en el Congreso.

"Hay algunos senadores y diputados (...) que ya presentan una moción o un dictamen negando las facultades", afirmó Galarreta, antes de pedir "dar la batalla política" y señalar que esperaba que otras bancadas respaldaran las propuestas del Ejecutivo.

Aumento de RMV y apoyo a MYPEs

Durante el acto, Galarreta destacó el primer tramo del aumento de la Remuneración Mínima Vital y mencionó un bono destinado a las micro y pequeñas empresas. El primer ministro vinculó estas medidas con la necesidad de fortalecer la actividad económica y apoyar a las MYPEs.

El jefe del Gabinete señaló que las facultades permitirían establecer medidas para que las MYPEs puedan crecer de forma progresiva y evitar que los impuestos se conviertan en un freno. Asimismo, relacionó este pedido con la preparación del país ante un fenómeno de El Niño.

"(Esta actitud) no es decirle no a Keiko Fujimori. Yo creo que ya deberían superar la elección. Es decirle no al pueblo peruano, decirle no al Perú", afirmó.

Galarreta sostuvo que el Ejecutivo viene cumpliendo las acciones que dependen directamente de sus competencias. Entre los avances mencionados estuvieron obras de saneamiento, transporte y agricultura, además del incremento de operativos policiales y las intervenciones realizadas en establecimientos penitenciarios nacionales durante los primeros 60 días.

El premier afirmó que las medidas bajo responsabilidad del Ejecutivo continuarán ejecutándose, mientras que aquellas que requieren participación del Congreso serán impulsadas sin demoras. Su pedido de facultades legislativas permanece dentro del debate parlamentario, mientras distintas comisiones han evaluado materias incluidas en la propuesta gubernamental.