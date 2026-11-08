SJM: asesinan a balazos a chofer de combi mientras recogía pasajeros y sicarios graban el ataque

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo ataque contra el transporte público dejó un conductor muerto en San Juan de Miraflores. La víctima recogía pasajeros cuando dos sujetos llegaron en motocicleta y abrieron fuego. Los delincuentes también habrían grabado el atentado, mientras una pasajera resultó herida durante el ataque.

Conductor fue atacado mientras recogía pasajeros

El asesinato ocurrió el domingo 8 de noviembre en la avenida Abancay, cerca de una pollería. El transportista se encontraba detenido para recoger a una pasajera cuando fue interceptado por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta.

Uno de los atacantes disparó seis veces contra el conductor. Tras recibir los impactos de bala, el chofer perdió el control de la combi y terminó chocando contra la berma central de la avenida Miguel Grau.

Una pasajera que estaba dentro de la unidad también resultó herida. Ambos fueron trasladados al Hospital María Auxiliadora, donde el conductor falleció debido a la gravedad de sus lesiones. La mujer recibió atención médica después del ataque.

Tras ello, los peritos de Criminalística encontraron alrededor de siete casquillos de bala en la escena. Los indicios fueron recogidos como parte de las investigaciones para esclarecer el asesinato e identificar a los responsables del ataque contra el transportista.

Sicarios habrían grabado el atentado contra transportista

Otro detalle del crimen es que los delincuentes usaron el celular para grabar el momento del asesinato. Las imágenes habrían sido empleadas como mecanismo de intimidación contra otros trabajadores del transporte público.

El caso quedó a cargo de la comisaría de Pamplona 1, cuyos efectivos realizan las investigaciones correspondientes. Las diligencias incluyen la revisión de las evidencias encontradas en el lugar y la búsqueda de información que permita identificar a los atacantes.

El asesinato se produjo después de otros episodios de violencia contra transportistas en Lima. El pasado 3 de noviembre, un conductor de la empresa Santo Cristo, conocida como La 91, fue baleado mientras manejaba un bus en Chorrillos. La víctima fue identificada como Josué Antonio Perdomo Estrada, de 41 años, y falleció al mismo hospital.

Asimismo, el 20 de junio, Carlos Chimaco, de 34 años, fue asesinado en la Panamericana Sur. Meses antes, en marzo, un ataque contra una combi de la empresa Los Rojitos, en SJM, dejó tres personas fallecidas.

Los ataques contra conductores de transporte público continúan registrándose en distintos puntos de Lima. Mientras avanzan las investigaciones por el asesinato en SJM, la Policía busca identificar a los responsables del ataque armado contra el chofer de combi, ocurrido cuando recogía pasajeros y que también dejó a una mujer herida.