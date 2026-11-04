Fiscalía pide cadena perpetua para acusado de matar a tres personas en combi de 'Los Rojitos'

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía solicitó cadena perpetua para Junior Wilfredo Huamaní Tapia, quien es investigado por el asesinado de tres personas tras el ataque armado contra una de transporte público de la empresa 'Los Rojitos', en San Juan de Miraflores (SJM). Además, pidió una reparación civil de S/300.000 para los familiares.

Fiscalía sustenta acusación con pruebas y pericias

El crimen ocurrió el último 17 de marzo, cuando el investigado, presuntamente atacó la combi de SJM, conocida como 'Los Rojitos'. Los disparos acabaron con la vida del conductor y dos pasajeras que viajaban en la unidad.

Las pericias permitieron identificar a Junior Wilfredo Huamaní Tapia como presunto responsable del ataque. El sospechoso fue capturado el tres días después, luego de un operativo policial que incluyó varias horas de seguimiento.

Pedido de cadena perpetua.

Entre los elementos recabados por las autoridades se encontraron videos de cámaras de seguridad, registros encontrados en su teléfono celular, así como una pericia de antropología forense. Estas pruebas fueron incorporadas a las diligencias para corroborar su presunta participación en el triple asesinato.

La investigación también incluyó las declaraciones de cuatro testigos y una prueba de absorción atómica con resultado positivo. Asimismo, se encontraron videos del lugar del atentado y una foto de la combi atacada entre los archivos del celular del investigado.

El Ministerio Público consiguió inicialmente nueve meses de prisión preventiva contra Huamaní, mientras continuaban las diligencias por el asesinato de las tres personas

Los conductores eran extorsionados.

Amenazas y extorsiones contra Los Rojitos

Otro antecedente incluido en la investigación está relacionado con las amenazas que recibían los trabajadores de la empresa de transporte. Los conductores eran extorsionados desde septiembre del 2025 y realizaban pagos para evitar nuevos ataques.

Por el triple asesinato, la Fiscalía también solicita S/300.000 de reparación civil, monto que corresponde a S/100.000 para los familiares de cada una de las tres víctimas. Este pedido acompaña el pedio de cadena perpetua formulado contra Junior Huamaní.

#LOÚLTIMO Fiscalía solicita cadena perpetua para el sicario acusado del triple asesinato ocurrido en una combi de la empresa San Pedro de Pamplona, cuyos vehículos son conocidos como "Los Rojitos". (1/4)🧵 pic.twitter.com/cFLRCaGCo9 — Territorio Tomado (@TerritorioTomad) November 4, 2026

La audiencia preliminar de control de acusación está prevista para el 27 de noviembre del 2026 ante el Poder Judicial. En esta etapa se revisarán los elementos presentados por el Ministerio Público antes de continuar con el proceso judicial por el ataque armado ocurrido en SJM.

De esta manera, el caso del triple asesinato de Los Rojitos avanza hacia una nueva etapa judicial. La Fiscalía busca que Junior Huamaní reciba cadena perpetua por el crimen de tres personas, además del pago de S/300.000 a sus familiares como reparación civil.