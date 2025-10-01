Gremio de transportes de Lima y Callao confirma protesta para este 2 de octubre: "Mañana paramos"

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Héctor Vargas, representante de más de 60 empresas de transporte formal de Lima y Callao, indicó que el paro convocado para este jueves 2 de octubre sí se dará, contraría a la declaración del ministro ministro de Transportes, César Sandoval, quien indicó que el "tránsito en Lima va a fluir normalmente".

Confirman paro para este 2 de octubre

En entrevista con Exitosa, Vargas indicó que el paro de este 2 de octubre continúa. "Nosotros hemos reafirmado que mañana paramos", sentenció el representante gremial de transporte.

Con más de 60 empresas de transporte formal, la declaración de Héctor Vargas consolida la postura de otras líneas de transporte que han decidido apagar sus motores a raíz de la alta criminalidad en contra de transportistas.

Sin embargo, desde la postura del gobierno, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Vásquez, recientemente declaró que el paro de este 2 de octubre había parado y que el "tránsito en Lima va a fluir normalmente".

"El señor ministro no ha convocado ha paro, el ministro mal haría en levantar un paro que no ha convocado. Tampoco lo han hecho los señores que posiblemente que estén reunidos con él".

Confirmando su participación, Vargas indicó que su gremio junto a otros dos consolidados de transporte son los que han organizado el paro de transportes para el día de mañana.

Esta medida ha sido dada a conocer por todos los medios de comunicación, indicó Vargas. "Mañana sí vamos a parar los empresarios de transporte urbano", aseveró en la entrevista.

Para Vargas, esta es una "medida de fuerza", luego de las constantes exigencias que han manifestado a las autoridades policiales y del gobierno y que, sin embargo, no han devenido en soluciones concretas en contra de la criminalidad.

"Medida no es un capricho", indica Vargas

El representante de la Coordinadora de transporte urbano de Lima y Callao indicó que esta medida no obedece a un capricho y que la protesta no es sectorial sino que pertenece a la problemática de la extorsión e inseguridad ciudadana, "él no es la persona indicada" en referencia a Sandoval.

"Como es posible que empresas o gremios que se han quejado que nos están matando, se hayan sentado con el ministro. Se sientan con la autoridad y automáticamente levantan el paro"

Vargas indicó que la noche del martes 30 de setiembre, su gremio tuvo una reunión junto al titular del Ministerio del Interior, Carlos Malaver, y confirmó ante la autoridad gubernamental que el paro sería realizado este 2 de octubre.