MTC descarta paro de transportistas tras reunión con dirigentes: "Mañana el tránsito en Lima va a fluir normalmente"

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones para la prensa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, aseguró que un 80% de las empresas de transporte público no acatarán el paro convocado para este jueves 2 de octubre. "Está garantizado que mañana el tránsito en Lima va a fluir normalmente", expresó.

MTC descarta paro de transportistas

Este miércoles 1 de octubre, en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el distrito limeño de Breña, el titular de dicho sector, César Sandoval, brindó una conferencia de prensa, luego de sostener un encuentro con algunos dirigentes y llegar a un mutuo acuerdo.

El funcionario, aseguró que un 80% de las empresas del transporte público no formarán parte del paro del sector que fue convocado para mañana jueves 2 de octubre.

"Más del 80% del empresariado del transporte trabajará con normalidad porque prioriza a los usuarios y confía en los acuerdos alcanzados con el Gobierno", manifestó el ministro Sandoval.

Además, el titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) reveló que con el obejtivo de que se logren acuerdos, se sostendrán encuentros un día a la semana con el gremio de transportes.

"Todos los viernes se tendrán reuniones para alcanzar acuerdos que se respeten y se hagan realidad. No quiero ser uno más del montón, quiero marcar la diferencia. Debemos asegurar el futuro de los empresarios y de los usuarios", puntualizó.

Cabe resaltar que, en esta reunión participaron Carlo de los Santos, el viceministro de Comunicaciones del MTC; Pável Ruiz, superintendente de la SUTRAN; Jaime Romero, presidente ejecutivo de la ATU; y Alberto Rojas, jefe de Gabinete.

César Sandoval reveló reunión con dirigentes

La mañana de este miércoles 1 de octubre, en diálogo exclusivo con Exitosa, el ministro César Sandoval ya había adelantado la reunión anteriormente mencionada la cual se desarrollaría a partir de la 6 de la noche.

"Estamos conversando, no se ha llegado todavía a un acuerdo contundente, pero han expresado su voluntad de conversar y evitar este paro. Ya veremos cómo se concluye esta reunión", señaló Sandoval en conversación con Nicolás Lucar en Hablemos Claro.

El funcionario indicó que entiende las razones de este paro debido que además de afectar al gremio transportista, también alcanza a perjudicar a la ciudadanía. Sin embargo, resaltó que es importante continuar con el servicio.

