PNP recibirá S/. 40 millones para combatir extorsión contra transportistas, anuncia premier Arana

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En la previa del paro de transportistas convocado para el jueves 2 de octubre, el premier Eduardo Arana anunció que el Gobierno le destinará 40 millones de soles a la Policía Nacional del Perú (PNP). Este ingreso servirá para la lucha contra la extorsión que están sufriendo los conductores de diversas líneas a nivel nacional.

Incrementará las labores contra la extorsión

Durante la conferencia de prensa que ofreció el titular de la PCM, resaltó la labor que las fuerzas del orden están realizando contra las bandas que atentan contra la vida de los choferes. Para garantizar el cumplimiento de este trabajo, le destinarán a la PNP una importante suma de dinero.

"La policía ha dispuesto acciones directas contra los casos de extorsión, contra los que persiguen a las unidades de transporte. Se está incrementando las tareas y por eso, hoy día, en el transcurso del Consejo de Ministros se ha aprobado 40 millones de soles más para atender las necesidad y protección", manifestó.

Arana Ysa agregó que también se aprobó la implementación de cámaras de video vigilancia en 8 mil unidades de transporte público. Esta fue una propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que recibió el visto bueno en la última sesión de ministros.

Mayoría de empresas no se sumarán al paro

Otro punto que tocó el premier en la conferencia que ofreció, fue el paro del jueves. Al respecto, señaló que tiene la información que la mayoría de empresas formales no se sumarán a la marcha, no obstante, coordinará con el MTC las acciones de seguridad que se deberán tomar de acuerdo al impacto que tenga.

"Con respecto a los transportistas oficiales, la gran mayoría está en contra del paro, porque además hay plataforma política que no tiene nada que ver con lo que los transportistas señalan. De acuerdo a la reunión con el ministro de Transportes, estamos evaluando el impacto para proteger a los trabajadores y niños en el colegio", sentenció.

Cabe precisar que el presidente de la Asociación Nacional de Integración de transportistas (ANITRA), anunció el último lunes 29 de setiembre, que 460 empresas de transporte de Lima y Callao se sumarán a la movilización. Indicó que será una protesta pacífica.

Así, el premier Eduardo Arana anunció tras la última reunión del PCM, que se aprobó la entrega de 40 millones de soles a la PNP para que intensifique la lucha contra la extorsión a conductores de transporte público, que marcharán el jueves 2 de octubre por este motivo.