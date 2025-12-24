Gripe A H3N2: Minsa confirma aumento a 6 casos detectados con variante K

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó nuevos casos de la variante K de la gripe A H3N2 en el Perú. Hasta la fecha se confirman seis casos detectados por las autoridades sanitarias en el territorio peruano.

El ministro de Salud Luis Quiroz informó sobre la detección de nuevos casos y precisó que estos se encuentran bajo seguimiento epidemiológico y con una evolución clínica favorable.

Seis casos confirmados de la gripe A H3N2

Cuatro nuevos casos han sido confirmados con lo que se eleva a seis personas en total detectadas con la gripe A H3N2 en el país. Desde la detección de este tipo de influenza en el país el pasado 15 de diciembre, se reforzaron las medidas de protección ante la 'supergripe'.

Según informó el ministro Quiroz, los casos detectados han sido publicados a través de la página web del ministerio en donde también se han publicado los puestos de vacunación contra la influenza.

"Por el momento, nosotros en nuestro país tenemos registrados, de manera confirmada, seis casos del subclado K del H3N2", confirmó.

Noticia en desarrollo...