ATU envía al depósito a más de 1 600 vehículos en los primeros dos meses de estado de emergencia

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de sus constantes acciones contra el transporte informal en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reveló que llevó a cabo 167 operativos de fiscalización, durante los primeros dos meses de estado de emergencia decretados por el Gobierno.

Cabe señalar que, la administración del presidente José Jerí ha dispuesto esta medida desde el 22 de octubre último para toda la capital y el "Primer Puerto" por los ataques delictivos que se registran a diario en ambas ciudades, las cuales han traído, por ejemplo, 392 homicidios hasta la fecha, desde que asumió el cargo el pasado 10 de octubre.

PERÚ: Se incrementa a 392 el registro de homicidios en lo que va del Gobierno actual de José Jerí tras 71 días de acuerdo a los datos oficiales del Gobierno por medio del SINADEF, y aún con registros por actualizar.#ojo El promedio diario de registros de homicidios durante el... — Juan Carbajal 🇵🇪 (@juank23_7) December 21, 2025

Vehículos al depósito por contribuir a la informalidad

Según lo informado por la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), desde el 22 de octubre al 22 de diciembre, han retirado de circulación a un total de 1 626 vehículos que no cumplían con los requisitos para brindar el servicio de transporte público de pasajeros.

Es importante señalar, que del total de operativos (167), 40 se ejecutaron bajo los lineamientos del Comité de Fiscalización de Transporte, liderado por el MTC e integrado por la Policía Nacional del Perú, Sutran, Migraciones, Sucamec, entre otras entidades.

Durante estas intervenciones, 522 unidades fueron internadas en el depósito por infringir diversos tipos de infracciones como, por ejemplo, informalidad, conductores indocumentados y unidades sin la documentación exigida por ley, representando un grave peligro para sus propios operadores y pasajeros.

Asimismo, se identificaron a otros 616 conductores sin brevete, 348 vehículos sin el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) y 411 unidades no habían pasado la revisión técnica vehicular.

Cabe señalar que, 194 de las unidades intervenidas tienen más de 30 años de antigüedad. De igual forma, se enviaron a los depósitos de la entidad a 726 vehículos que mantenían sanciones anteriores, acumulando deudas que bordean los 29 millones de soles en multas.

Las motocicletas son los vehículos más usados para delinquir

En un último estudio realizado por la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se evidenció que el 56,6 % de los robos o intentos de robo de dinero, carteras, celulares, vehículos o negocios, se cometieron empleando motocicletas, muy por encima de otro vehículo menor de alta demanda como la mototaxi (23,5 %) y el auto o camioneta (21,3 %).Otros, como bicicletas, camiones o peque-peques, apenas sumaron el 1,8 %, teniendo su punto más crítico entre los meses de mayo y noviembre del 2025.

Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contrarrestar los altos índices delictivos en el país, la delincuencia hace sigue operando sin control a través de estas unidades. Por ejemplo, en los tres estados de emergencia que ha decretado hasta la fecha el Ejecutivo, se prohíbe la circulación de dos personas en motos lineales en Lima y Callao, dicha figura viendo siendo burlada por los extorsionadores, quienes cada cierto tiempo atacan a los vehículos de transporte públicos de ambas ciudades.

A manera de fortalecer la identificación de los vehículos menores que circulan en todo el país y sus propietarios por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), desde el 17 de diciembre entró la obligatoriedad de las placas de rodaje con chips para para quienes adquieran motocicletas y mototaxis nuevas en todo el país. Asimismo, los motociclistas que circulan con las placas vigentes deberán adaptarlas al nuevo modelo establecido por el MTC.

Cabe señalar que, el chip incluye la información del número de matrícula del vehículo y del número de serie del motor, facilitando así los controles que realicen las autoridades con ayuda de lectores manuales u otros sistemas. Esto permitirá identificar, por ejemplo, si una motocicleta ha sido robada o si está involucrada en algún acto delincuencial.

Si bien es cierto que se observan acciones y resultados por parte de la ATU, a nivel Gobierno todavía queda una brecha muy grande que atender, tarea que debe profundizar el Gobierno para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.