¡Alerta naranja! Senamhi advierte lluvias de fuerte intensidad en la selva durante la Navidad

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en la selva centro y sur del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 358, se esperan las precipitaciones entre la tarde del miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre en algunas provincias de las regiones de: Ayacucho, Junín, Pasco y Ucayali. No obstante, los departamentos y sus provincias en "alerta naranja" son:

Cusco : Calca, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi.

: Calca, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi. Madre de Dios : Manu, Tahuamanu y Tambopata.

: Manu, Tahuamanu y Tambopata. Puno: Carabaya y Sandía.

En ese sentido, se prevén precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la sierra sur oriental, las cuales estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas sobre los 2 800 m s. n. m. y nevada por encima de los 3 900 m s. n. m. de la sierra centro y sur.

Por su parte, se estiman chubascos de fuerte intensidad en la selva, principalmente en la zona centro-sur, también acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante el día como en horas de la noche, con probabilidad de extenderse hacia la madrugada y las primeras horas del día siguiente.

Asimismo, se espera cielo cubierto durante las primeras horas de la mañana, sin descartar la ocurrencia de llovizna dispersa y de ligera intensidad en la costa centro.

#Pronóstico #Senamhi #MINAM En la selva centro y sur se esperan lluvias y/o chubascos, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. https://t.co/nJrSfbXpGR#PreparadosAnteLluviasIntensas Alista tu mochila de emergencia y señala rutas de evacuación. pic.twitter.com/UBU2elQ9v8 — Senamhi (@Senamhiperu) December 24, 2025

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país.