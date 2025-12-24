Petroperú BAJA su calificación crediticia por incertidumbre y menor apoyo del Gobierno

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la profunda crisis que atraviesa Petroperú, la agencia estadounidense S&P Global Ratings anunció que redujo la calificación crediticia de la petrolera estatal de B a B-. La medida responde a una mayor incertidumbre respecto al apoyo del Ejecutivo.

S&P no confía que Gobierno pueda manejar crisis

Así lo anunció la firma de calificación de riesgo mediante un comunicado oficial, donde señaló que no confía en la capacidad el Gobierno peruano de implementar "medidas correctivas" en la compañía debido a los "persistentes cambios políticos".

"La rebaja refleja que los desarrollos recientes han debilitado nuestra visión sobre la probabilidad de apoyo gubernamental. Reconocemos que Petroperú se ha beneficiado del apoyo del Gobierno en los últimos años, como la aprobación de un contrato de préstamo de US$ 1,000 millones con garantía gubernamental en 2024", se lee en el mensaje.

Recordemos que, a partir del ingreso de Denise Miralles a la cartera de Economía, luego de que José Jerí asumiera la presidencia y la designara como miembro de su Gabinete, comenzaron a gestarse diversos cambios y también renuncias.

Por ello, según S&P, esta inestabilidad podría traducirse en una gobernanza deficiente y en incertidumbre sobre las futuras políticas del Ejecutivo.

Sin embargo, la calificadora de riesgo reconoce que Petroperú actualmente está llevando a cabo medidas para implementar una profunda reestructuración interna, pero advirtieron que estas deben estar enfocadas en la operatividad.

"Aunque este proceso puede llevar algún tiempo, esperamos que el enfoque principal esté en las mejoras operativas más que en la reestructuración financiera", sostuvo.

S&P consideró que la petrolera "cubrirá sus vencimientos de deuda en diciembre de 2025 de manera oportuna", sin embargo, no espera una reducción de esta millonaria deuda en los próximos años, debido a que Petroperú no ha generado "un flujo de caja positivo".

Tercer cambio de presidente del Directorio en lo que va del 2025

Este 23 de diciembre, la Junta General de Accionistas (JGA) designó a Elba Rojas Álvarez como la primera presidenta mujer del directorio de la petrolera estatal, tras concluir la designación de Luis Alberto Canales en el cargo.

Un día antes, el MEF y el Minem acordaron la salida de Canales, según informó la empresa mediante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Pese a ello, se mantiene como miembro del directorio en la categoría de director independiente.

