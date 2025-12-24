Huacho: Empresario de llantas cierra su negocio tras ser víctima de extorsionadores que le exigen 50 mil soles

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevamente la extorsión vuelve a golpear a la ciudad de Huacho en donde un empresario de llantas se ha visto obligado a cerrar sus negocio debido a que un grupo de delincuentes le exigen una fuerte suma de dinero para no atentar contra la vida de su familia y la de él.

Empresario de Huacho es víctima de extorsión

Pese a la extensión del estado de emergencia en Lima y Callao, así como otros puntos del país, la inseguridad ciudadana continúa cobrando nuevas víctimas. Esta vez el propietario de la empresa 'Max Llantas', ubicada en la avenida La Paz, en Huacho, viene siendo afectado por este tipo de acto delictivo.

El monto que le exigen al hombre de negocios es de 50 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus seres queridos por tal motivo, desde hace varias semanas atrás, se encuentra atemorizado por lo que podrían realizar estos delincuentes.

De acuerdo al relato del agraviado, los hampones dejaron en el frontis de su negocio, sobres que contenían mensajes intimidatorios. En estos se incluían números telefónicos para que los contacte mediante WhatsApp.

Cabe señalar que, en estos textos extorsivos, los facinerosos le indican al empresario huachano que de no concretar el monto exigido procederán a atentar contra la integridad física de su esposa, sus hijos e inclusive de su madre.

Empresario se vio obligado a cerrar su negocio

Frente a ello el empresario se negó a pagar la mencionada cantidad de dinero que exigían los extorsionadores, pero estos sujetos recientemente perpetraron un ataque armado suscitado en la madrugada del pasado 19 de diciembre.

En este contexto de peligro, el empresario anunció el cierre definitivo de su local y en la fachada ha colocado un cartel en el que anuncia la liquidación de diversos productos por la extorsión de la cual viene siendo víctima.

En tanto, el hombre de negocios confirmó que presentó la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional del Perú (PNP) y entregó las imágenes de las cámaras de seguridad, pero hasta el momento no hay resultados ni acciones concretas, lo que termina por incrementar su sensación de desprotección.

