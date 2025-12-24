Crisis en Hospital Daniel A. Carrión: Médicos protestan por falta de equipamiento y mal estado

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Él único hospital nacional del Callao al borde del colapso. Médicos y personal de salud alzan su voz de protesta ante la grave crisis que enfrenta el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en el Callao.

Con el banco de sangre clausurado, equipos médicos inoperativos, techos caídos y falta de medicamentos médicos básicos como el surfactante, indispensable para recién nacidos prematuros, son solo algunas partes de las deficiencias de este centro médico. La vida de los pacientes y el propio personal médico se encuentra en peligro frente a la ineficiencia de las autoridades de salud.

Hospital Daniel A. Carrión en condiciones deplorables

El Hospital Daniel Alcides Carrión no cuenta con los insumos mínimos indispensables para seguir operando. El presidente del Cuerpo Médico del hospital, Jesús Briseño, denunció que

La denuncia fue respaldada por el doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, y, al doctor Luis Hurtado, director de médico defensa del Colegio Médico del Perú, junto a colegas de diversas especialidades médicas para protestar en contra del desabastecimiento y mal estado del centro de salud nacional.

Sin banco de sangre operativo

"No contamos actualmente con el funcionamiento del banco de sangre, está formalmente cerrada", precisó Briseño. Ello, debido a que existe el riesgo que se cierre definitivamente si no se subsanan las observaciones para que siga funcionando.

Por ello, informa que, en los casos en los que se necesite la obtención de sangre, se está realizando este procedimiento mediante una medida de contingencia. Sin embargo, formalmente, el banco de sangre no tiene permiso para operar. "El único hospital nacional del Callao no cuenta con banco de sangre", denunció.

Desabastecimiento de medicamentos

La infraestructura del establecimiento es otro problema evidenciando un riesgo al que están expuestos los pacientes y el personal médico. Según denuncian, solo dos de los siete ascensores funcionan mientras que los demás permanecen inoperativos.

Pero, no solo la infraestructura del establecimiento médico es crítica pues la situación se traslada a los medicamentos básicos esenciales en diversas áreas del hospital nacional. A pesar de las diversos reclamos médicos, uno de los fármacos solicitados es el surfactante, esencial para recién nacidos.

"El medicamento surfactante es un medicamento especial que necesitan los recién nacidos para que puedan ser atendidos y no puedan tener problemas pulmonares y puedan fallecer. Estos medicamentos por diversos motivos no se llegan a concretizar la compra y actualmente el hospital no lo tiene", precisó.

Sin medicamentos básicos esenciales, con un banco de sangre sin operar y en medio de una infraestructura médica deplorable, médicos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión denuncian la crisis institucional y médica que se vive en el centro de salud. La vida de miles de pacientes de esta región se encuentra en peligro.