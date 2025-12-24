24/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

¡Inesperada escena! Dos mujeres protagonizaron una acalorada discusión que terminó en pelea por, aparentemente, uno de los asientos de un tren de la Línea 2 del Metro, en México. El video se viralizó en redes sociales y generó el debate por las reacciones de ambas féminas.

Mujeres discuten por asiento de la Línea 2

El tren se ha convertido en un medio de transporte muy usado por todos, por permitir reducir el tiempo de viaje y capacidad para mover grandes volúmenes de personas; sin embargo, en la Ciudad de México, se convirtió en el escenario de una intensa discusión. Pues bien, de acuerdo a un video que circula por redes sociales, se logra apreciar a varias personas a bordo de uno de los vagones de la Línea 2 del Metro.

Todo parecía ser un viaje tranquilo hasta que, de pronto, dos mujeres tuvieron un altercado por ver quién se quedaría con el asiento libre. Una de las participantes llevaba a un bebé en brazos, lo que captó rápidamente la atención de los usuarios, ya que la cuestionaron por no tener en cuenta al menor antes de irse a las manos con la otra fémina.

Ambas protagonistas se jalaron del cabello, mientras que otras personas trataban de separarlas y tratar de calmar la situación. Sin embargo, la multitud dentro del vagón dificultó detener el enfrentamiento con rapidez.

Acalorada discusión en un vagón del tren

Según medios mexicanos, el hecho tuvo lugar en la estación Zócalo, punto donde la situación obligó a una intervención del personal operativo. Empleados del Metro, junto con autoridades presentes, actuaron para separar a las mujeres involucradas y evitar que el conflicto continuara.

Poli, poli. ¡Yaaa!, gritaban las usuarias en el andén para pedir que detuvieran la pelea.

Asimismo, se reportó que tras la intervención, el orden fue restablecido dentro del vagón, mientras los usuarios retomaron su trayecto habitual.

Es tiempo de mujeres.

Pensé que eran las de Morena en el Congreso.



Tremendo zafarrancho en el Metro de la CDMX: mujeres jalándose del cabello dentro de un vagón de la Línea 2, presuntamente por el uso de un asiento reservado.



Estación Zócalo. pic.twitter.com/lcGKaGcYnf — José Díaz (@JJDiazMachuca) December 23, 2025

Reacciones al video viral en redes

Tras la difusión de la escena, usuarios en redes sociales reaccionaron con preocupación por la falta de intervención inmediata. Algunos internautas pidieron mayor presencia de seguridad, mientras que otros cuestionaron las condiciones de convivencia dentro del transporte público, especialmente en fiestas navideñas.

"¿Y la policía?", "¿Por eso a mí no me gusta irme en los vagones de mujeres, prefiero los mixtos", "podre de la de lentes, le echaron montón", "¿dónde quedó el amor y la paz de Navidad?", "espíritu navideño ilumínalas", "las mujeres muy respetuosas viajando en el transporte público", expresaron en Instagram.

Hasta ahora, se desconoce el motivo exacto que originó el conflicto, pero usuarios señalan que ambas mujeres habrían peleado por uno de los asientos del tren de la Línea 2 del Metro de Ciudad de México.