Mauricio Diez Canseco se reunió con siete de sus hijos a horas de la noche buena: "Soy un papá engreídor"

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El empresario Mauricio Diez Canseco se emocionó al poder compartir un almuerzo familiar con sus hijos a pocas horas de la navidad. El popular personaje logró encontrarse con siete de sus ocho herederos este último 23 de diciembre dejando postales para el recuerdo.

Mauricio Diez Canseco se reúne con siete de sus hijos a horas de la navidad

El hombre de negocios se reunió con Rodrigo, Camila, Mauricio, Franco, Franchesco y los pequeños Valentina y Doménico Diez Canseco, en un almuerzo realizado en un conocido club de San Isidro donde compartió consejos, risas y muchas anécdotas con sus 'cachorros'.

"Soy un papá engreídor y siempre quiero que mis 'cachorros' sean felices, nobles y haya mucha armonía entre nosotros. Por eso, he tenido un almuerzo inolvidable donde he podido compartir con ellos y me hacen feliz al verlos, es el gran mensaje que me trae esta Navidad", dijo el popular Brad Pizza.

El único que no pudo llegar a la celebración fue Massimo, hijo de Paula Marijuán, quien radica en Barcelona y estudia Administración de Empresas.

"Mis hijos siempre pasan la Navidad con sus madres, es una fecha especial para ellos y la disfrutan. Por ello, nos reunimos días antes para seguir unidos y verlos felices compartiendo", agregó 'Brad Pizza'.

Además, Mauricio resaltó que su hijo mayor, Rodrigo, haya podido llegar a Lima para las fiestas navideñas.

"Rodrigo pudo venir de Madrid para pasar Navidad con su mamá en Lima. Él estudió Negocios en la UPC, pero se fue a Inglaterra para llevar una Maestría y le gustó Europa; así que decidió quedarse por allá. Actualmente trabaja en Madrid en una transnacional", agregó.

Pasará la navidad en Argentina con Aixa Sosa

Por último, Mauricio Diez Canseco comentó que este año viajará a Argentina para vivir una Navidad diferente junto a la familia de su novia Aixa Sosa, con quien lleva casi dos años de relación y con quien ha sacado varios proyectos adelante en el último tiempo.

"Este año me toca ir a Argentina y disfrutar el calor de hogar de la familia de Aixa, y estoy seguro que viviremos días maravillosos. Luego, regresamos a Lima para seguir trabajando en muchos proyectos que tenemos pendientes para desarrollar en el 2026", añadió 'Brad Pizza'.

En resumen, Mauricio Diez Canseco se reunió con siete de sus ocho hijos a pocas horas de la Navidad. El empresario resaltó que siempre vela por su familia a pesar de sus múltiples actividades.