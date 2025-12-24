Sutran interviene buses de Consettur en Aguas Calientes tras denuncia de Exitosa

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la denuncia de Exitosa, la la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) intervino los buses de Consettur en Aguas Calientes; sin embargo, algunas unidades quedaron varadas en la ruta Hiram Bingham.

Recordemos que, en septiembre de 2024, uno de los buses de la empresa Consettur, que transportaba más de 30 pasajeros, sufrió un grave accidente vial cuando recorría la ruta Hiram Bingham tras despistarse y dejar el saldo de al menos 20 heridos.

Pero, a raíz de una denuncia presentada por Exitosa, se expuso que los buses de la mencionada empresa de transporte operan con certificados de revisión técnica falsos, lo que termina considerándose como una falta muy grave en una de las rutas más transitadas del país.

Es en este escenario que, este miércoles 24 de diciembre, personal de Sutran se apersonó hasta la localidad de Aguas Calientes, ubicada a 9 kilómetros al este de Machu Picchu, para intervenir vehículos de Consettur, no osbtante, hubo algunas filtraciones de información desde la noche de ayer por lo que varios buses se quedaron varados en la ruta Hiram Bingham.

De acuerdo a información recopilada por este medio, son un total de nueve buses de transporte que presentan toda la documentación legal, mientras que los demás se encuentran en plena ruta.

Cabe señalar que, la vía por la que se movilizan es muy peligrosa inclusive en reiteradas ocasiones no pueden ingresar dos unidades en el carril. Vale mencionar que, trascendió que no hay apoyo de las autoridades para que el organismo pueda llevar a cabo estas funciones.

Un peligro latente

Al respecto de la intervención de estos buses de la empresa Consettur por parte de la Sutran, el conductor de 'La Hora del Volante', Tito Alvites, sostuvo que se debería de alertar que estos no tengan revisiones por lo que consideró que "es un peligro latente" y que se pone en riesgo a miles de turistas.

"Hoy la Sutran los ha intervenido y eso me parece sumamente importante porque para eso estamos los medios (...) lo que hacemos finalmente es ayudar a la gestión", sostuvo.

