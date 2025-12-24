Los combatientes se coronaron como los flamantes ganadores en la final de 'Esto es guerra'

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una emocionante final de infarto tuvo el cierre de la décima tercera temporada del reality de competencia 'Esto es Guerra', que consagró como campeones a Los Combatientes donde Kevin Díaz se impuso a Patricio Parodi.

Una vez más, ambos equipos demostraron toda su fortaleza física y mental con extremas competencias desarrolladas en los estudios de América TV en Pachacamac. Este final de temporada ha marcado un nuevo récord para Esto es Guerra, pues acaba el 2025 siendo líder indiscutible, consagrándose como el programa en vivo más visto de la televisión peruana, haciendo históricas cifras.

Patricio Parodi y Kevin Díaz sostienen picante duelo

Tras los primeros retos del programa, llegó el turno de Patricio Pardo y Kevin Díaz quienes protagonizaron un duelo de candela. Ambos tuvieron que superar un circuito de fuerza y resistencia que se complicó casi llegando al final y que dejó a Díaz como ganador.

Luego de la derrota y de arremeter contra la producción por un presunto error en su contra, el 'Pato' le dedicó un mensaje a sus seguidores en Instagram mostrando su molestia.

"Solo me queda darles las gracias por siempre estar en las buenas y las no tan buenas. A pesar de mis lesiones, siempre doy todo hasta el final, me sentí bien todo el circuito, pero cosas que pasan me impidieron seguir con el mismo ritmo. Arriba Guerreros hoy y siempre. Pasen unas excelentes fiestas", indicó.

Los Combatientes se consagraron en la final de Esto es Guerra.

Directora de Pro TV agradece la preferencia del público

La Directora de Contenidos de Pro Tv, Mariana Ramírez del Villar resaltó el trabajo no solo de los guerreros en esta larga temporada; sino también de su equipo de producción señalando que Esto es Guerra está más fuerte que nunca.

"Estamos contentos con el alto nivel de programa que hemos presentado hoy tuvimos durante todo el año y que se ha reflejado en las cifras de rating, pues el público nos sigue respaldando y demuestra que estamos más fuertes que nunca acabando nuestra temporada número 13. Sin duda, que el 2026 seguirá siendo nuestro porque se vienen más novedades", comentó Mariana Ramírez del Villar.

La famosa productora resalta la audiencia del reality de competencias respondiendo así a las críticas de un sector de la opinión pública que pide el cierre del show que ya cumple 13 años al aire.

De esta manera, Los Combatientes se consagraron como ganadores en la final de Esto es Guerra 2025. Kevin Díaz aseguró este triunfo tras vencer a Patricio Parodi en un duelo que dio que hablar.