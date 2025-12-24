Misa del Papa León XIV por Navidad EN VIVO: ¿A qué hora inicia y dónde ver la transmisión de El Vaticano?

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Basílica de San Pedro volverá a ser escenario de una misa navideña presidida por el Papa después de más de tres décadas. El pontífice León XIV celebrará este 25 de diciembre la tradicional Misa del día de Navidad en el Vaticano, un evento que podrá seguirse en vivo por el canal oficial de YouTube del Vaticano y por la Red Católica Mundial, en español.

La celebración comenzará a las 10:00 a. m. (hora de Roma) y será transmitida para todo el mundo. Además, el Papa impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi desde la logia central de la basílica a las 12:00 p. m., un mensaje que cada año se convierte en referencia espiritual y política para millones de fieles.

Una tradición que regresa después de 30 años

La misa del día de Navidad no se celebraba públicamente desde 1994 , cuando el Papa Juan Pablo II presidió por última vez esta liturgia. La interrupción se debió al deterioro de su salud, lo que obligó a reducir el programa navideño a la misa de Nochebuena y al mensaje Urbi et Orbi.

Durante los pontificados de Benedicto XVI y Francisco, esta costumbre quedó relegada, marcando un vacío en la tradición litúrgica del Vaticano. Con León XIV, la misa regresa como parte de un esfuerzo consciente por restaurar prácticas litúrgicas abandonadas y devolver a la Navidad su carácter comunitario y solemne.

Para muchos fieles, este regreso simboliza un puente con la historia de la Iglesia y una reafirmación de la importancia de la liturgia como espacio de encuentro espiritual. La decisión del Papa también busca reforzar la identidad de la Navidad como un tiempo de unidad, en el que la Iglesia se abre nuevamente a la tradición que marcó generaciones anteriores.

El pedido de paz del Papa

En días previos, León XIV expresó su tristeza por el rechazo de Rusia a una tregua navideña y pidió a las personas de buena voluntad que se sumen a su llamado: "Al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz". El pontífice exhortó a que haya 24 horas de paz en todo el mundo, un mensaje que se convierte en el eje central de sus celebraciones.

Este pedido no es solo simbólico: se enmarca en un contexto global de conflictos armados y tensiones diplomáticas. Al insistir en un día de paz, León XIV busca recordar que la Navidad es también un tiempo de reconciliación, en el que incluso las diferencias más profundas pueden dar paso a la esperanza.

La misa de Navidad marca el regreso de una tradición interrumpida y se convierte también en un símbolo de esperanza en tiempos de conflicto y la posibilidad de seguirla en vivo desde cualquier parte del mundo refuerza su carácter universal. El pedido de paz nos recuerda que la Navidad no es solo celebración, sino también un llamado a la reconciliación y a la unidad de los pueblos.