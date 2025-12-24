Elecciones 2026: ONPE anuncia APOYO a inscritos en voto digital pese a su suspensión

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 24 de diciembre, la ONPE confirmó que no se implementará el sistema de voto digital en las Elecciones 2026, pese a que ya contaba con inscritos. Por ello, el organismo electoral anunció que les brindará apoyo para el voto presencial.

Plan de contingencia de ONPE ante suspensión de voto digital

Según la asesora de la Jefatura Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Katiuska Valencia, la entidad siempre tuvo un plan de contingencia que contemplaba eventualmente su traslado a la modalidad convencional.

"Vamos a informar a estos grupos objetivos que han tenido mucha confianza en adherirse al módulo de registro para el voto digital, que hubiera podido ser posible para las Elecciones 2026. Los vamos a apoyar y orientar para elegir su local de votación y votar de manera presencial el próximo abril", señaló Valencia a TV Perú.

Los miembros de las FF.AA. y Policía Nacional del Perú (PNP), que pertenecen a los grupos con dificultad para su desplazamiento a los locales de votación, tendrán a su disposición una cédula de sufragio de tres cuerpos, que será repartida en las mesas de sufragio donde identifiquen que pueden votar.

"Si existiera un imponderable o alguna situación de fuerza mayor que no les permitiera ir a votar, van a poder todavía tramitar su dispensa", añadió.

Subrayó que, dado que los miembros de las fuerzas del orden realizan un importante servicio el día de la jornada electoral, seguirán trabajando estrategias para garantizar su derecho al voto.

Aun se evaluará implementación del voto digital

En otro momento, la asesora de ONPE indicó que la decisión de no aplicar el voto digital en estos comicios tuvo como fin el garantizar un proceso electoral tranquilo y transparente en el marco de sus competencias.

Respecto a la opinión técnica desfavorable del JNE sobre el voto digital, Valencia informó que se está evaluando dicha postura y que la contrastarán con los resultados de la auditoría que se realiza a la solución tecnológica, que se conocerá este 30 de diciembre.

Ante ello, prometió informar sobre los avances y levantamiento de observaciones, ya que el objetivo es que la ONPE cuente con un producto final llamado voto digital que sirva para otros comicios en adelante.

"Tenemos que esperar este predictamen para seguir viendo cómo mejorar una herramienta que va a ser utilizada de manera alternativa a futuro por la ONPE en los procesos de elección", sostuvo Valencia.

Luego de que el voto digital en las Elecciones 2026 fue suspendido, la ONPE confirmó que brindará apoyo y facilidades en la elección del local de votación a los ya inscritos.