20/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este viernes 20 de noviembre el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado de nuevo en un hospital a causa de un dolor abdominal, según contó su hijo Carlos. Los problemas en esta zona de su cuerpo los tiene desde 2018, cuando fue apuñalado durante la campaña electoral para la presidencia.

Varias veces internado

Durante los últimos dos años el exmandatario, sentenciado a 27 años por el intento de golpe de Estado a Luiz Inácio Lula da Silva, ha visitado centros hospitalarios debido a este problema. Su hijo indicó a través de sus redes sociales, que la prisión debilita su salud, le limita la movilidad y representa una "tortura psicológica".

"Estoy con mi padre en la habitación inicial. La primera impresión fue horrible. Dilatación abdominal extremadamente exagerada, causando extrañeza. Desde mi visita el miércoles, el cuadro era completamente diferente, cuando todo parecía normal, publicó Carlos Bolsonaro en su cuenta de X.

Estou com meu pai no quarto inicial. A primeira impressão foi horrível. Dilatação abdominal extremamente exagerada, causando estranheza. Desde a minha visita na quarta-feira, o quadro era completamente diferente, quando tudo parecia normal. A evolução do quadro ocorreu em poucas horas. Após exames e estudos, foi constatada obstrução intestinal quase completa, e ele está sendo medicado para dor e tentativa inicial de reversão do quadro sem necessidade de ação invasiva. Por fim, segue com abdômen distendido, dor aguda controlada com medicamentos e quadro inflamatório detectado. A cada momento uma atualização do quadro crítico. Mais uma vez! Durmo com ele e o acompanho nesse momento. Logo trago mais informações! Inacreditável tudo isso pela milésima vez! Mantemos! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026

Cabe recordar que hace ocho años el ciudadano Adélio Bispo de Oliveira, afiliado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) atacó al entonces candidato presidencial con un arma blanca, causándole una herida en la zona del abdomen. No obstante, las autoridades brasileñas atribuyeron el hecho a problemas mentales que padecía el agresor.

Para el político, hijo del exmandatario brasileño, la prisión solo es otra forma de querer acabar con la vida de su progenitor. Considera una conspiración de parte del presidente del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes por orden de Lula da Silva, además, evitó mencionar en que centro de salud se encuentra internado.

Condena de Jair Bolsonaro

El 11 de setiembre del 2025, el Tribunal Supremo Federal de Brasil sentenció al expresidente de Brasil durante el periodo 2019-2023 a 27 años y tres meses de prisión por el fallido intento de golpe de Estado, luego de perder las elecciones contra Luiz Lula da Silva. Por razones médicas, en marzo del presente año pasó a cumplir prisión domiciliaria.

Los magistrados Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin fueron quienes dictaron la pena, mientras que el quinto juez, Luiz Fux, absolvió a Bolsonaro y propuso anular el caso alegando la supuesta incompetencia del Supremo para juzgarlo.

La salud de Jair Bolsonaro vuelve a enviarlo a un hospital. Su hijo Carlo dio a conocer que nuevamente el expresidente de Brasil ha sido internado por una herida que sufrió en 2018 cuando era candidato a la presidencia de su país.